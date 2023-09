Sechs Millionen Euro für die Sanierung von Dresdens größtem Wasserwerk

Dresden. Dresdens größtes Wasserwerk in Coschütz wird erneuert. Dazu beginnen bereits in dieser Woche die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen, die im Januar 2024 beendet werden sollen. Wie das Versorgungsunternehmen SachsenEnergie mitteilte, sind Wartungs-, Instandhaltungs- und Bauarbeiten notwendig, wie zum Beispiel die teilweise Sanierung des Stollens drei und des Reinwassersammelkanals.

„Coschütz ist unser größtes Trinkwasserwerk, welches 60 Prozent der Dresdnerinnen und Dresdner täglich mit frischem Wasser versorgt. Die 54 Einzelmaßnahmen sind eng getaktet, um zügig wieder in Betrieb zu gehen. Aber nur so können wir die Versorgung langfristig sichern“, erklärt Robert Haas, Leiter des Dresdner Wasserwerkbetriebs. Während der Sanierungsarbeiten ist das Wasserwerk außer Betrieb.

Wasserversorgung wird durch Werke in Hosterwitz und Tolkewitz abgedeckt

Die Wasserwerke in Tolkewitz und Hosterwitz übernehmen für die Zeit die gesamte Trinkwasserversorgung der Stadt. Das Unternehmen macht darauf aufmerksam, dass sich bei der Aufbereitung des Rohwassers aus unterschiedlichen Quellen die mineralische Zusammensetzung des Wassers unterscheidet und es so zu geschmacklichen Veränderungen kommen kann. An der Trinkwasserqualität ändert sich jedoch nichts, diese wird zu jeder Zeit eingehalten und kontrolliert.

SachsenEnergie investiert sechs Millionen Euro in das Hauptversorgungswerk Dresden-Coschütz. Bereits in der ersten Hälfte des Jahres hat der Wasserversorger Teile des Wasserwerks Hosterwitz saniert und nach eigenen Angaben mehr als drei Millionen Euro mobilisiert. Auch in der Zukunft werden größere Investitionen notwendig sein, um den Wasserbedarf langfristig zu sichern.

DNN