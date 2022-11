﻿Dresdens größter Dachschaden: So sollen neue Schäden am Hauptbahnhof vermieden werden

Dresden. Frühling, Sommer, Herbst und Winter gelten gemeinhin als die vier größten Feinde der Deutschen Bahn, wobei in Dresden allen voran die besonders frostigen Monate Ende 2010 und Anfang 2011 unschöne Narben hinterlassen haben. Gewaltige Schneemassen hatten an dem nur wenige Jahre zuvor fertiggestellten lichten und leichten Glasfaserdach des Hauptbahnhofs schwere Schäden angerichtet. Seit Juni lässt die Bahn das Dach sanieren – und kann jetzt hinter den ersten Bauabschnitt einen Haken setzen.

Hoch oben in luftiger Höhe sind Spezialisten seit Wochen daran, die neuen Bahnen der Glasfasermembran auszurollen und zu montieren. Gut gesichert verkleben sie derzeit auf den Hallenabschnitten über den hochliegenden Gleisen links und rechts des Empfangsgebäudes mit der markanten Kuppel derzeit noch die letzten Stellen des neuen Dachs – bevor die Arbeiten an Dresdens größtem Dachschaden dann erst einmal für einige Monaten ruhen. Denn um das textile Gewebe verarbeiten und montieren zu können, sind milde Temperaturen nötig, sagt Bahnhofsmanager Heiko Klaffenbach.

Auf dem östlichen Teil des Dresdner Hauptbahnhofs legen Arbeiter letzte Hand an der neuen Dachmembran an. © Quelle: Sebastian Kositz

Auch deshalb streckt sich die Sanierung über drei Jahre, ist das Vorhaben in drei Abschnitte unterteilt. Die erste Etappe bildete dabei der östliche Teil des Bahnhofs, im kommenden Jahr folgt dann der mittlere Abschnitt, 2024 bis 2025 schließlich das Drittel auf der Westseite. Und in den folgenden Abschnitten lauern „unsere größten Herausforderungen“, sagt Heiko Klaffenbach. Denn zwischen der Mittelhalle über den Kopfgleisen und den über die Hochgleise gespannten Konstruktionen laufen die Membranen zu Trichtern zusammen, in die die Schneemassen hineingerutscht waren und so das nach den Entwürfen des britischen Stararchitekten Sir Norman Foster errichtete und vielfach preisgekrönte Dach beschädigt hatten.

Okay von Stararchitekt Sir Norman Foster

Um alte Fehler nicht zu wiederholen, erhalten die Trichter diesmal eine Abdeckung aus Stahl und Glas. Die so genannten Skylights sollen verhindern, dass Schnee in die Trichter gelangen kann. Ein Skylight, erklärt Heiko Klaffenbach, trägt bis zu 33 Tonnen – Pi mal Daumen das Gewicht eines schweren Brummis.

Äußerlich wird sich das neu montierte Dach vom alten nicht unterscheiden, das Material ist exakt das gleiche, die Skylights werden aus den Hallen nicht zu sehen sein. Für die Abdeckungen hatte Sir Norman Foster zuvor sein Okay geben müssen: Sinngemäß, so sagt es der Projektverantwortliche Andreas Bach, habe der Architekt gesagt, „alles was ich nicht von unten sehe, kann ergänzt werden.“ Außerdem werden die Bahnen an den Enden so verschraubt, dass diese später dort je nach Bedarf straffer oder etwas lockerer gespannt werden können.

Extrem dünn, leicht und lichtdurchlässig Die Größe der Membran, die den Bahnhof überspannt, ist beeindruckend. Sie misst 33 000 Quadratmeter, was 3,3 Hektar entspricht. Zum Vergleich: Der Beutlerpark ist 2,5 Hektar groß. Verbaut werden bis 2025 mit Zuschnitt und Überlappung rund 40 000 Quadratmeter Material. Im ersten Abschnitt wurden 32 Glasfasermembranrollen angeliefert und verbaut, was einer Fläche von 7500 Quadratmeter entspricht. Extrem dünn wiederum ist die Hülle: Das Glasfasergewebe ist 0,7 Millimeter dick, hinzu kommt die 0,1 Millimeter dicke Teflonbeschichtung, die dafür sorgt, dass Dreck bei Regen abgespült wird. Ein Quadratmeter wiegt 1,15 Kilogramm. Effizient ist das Dach in Sachen Energieverbrauch: Bei 13 Prozent Lichtdurchlässigkeit können tagsüber die Lampen an den Bahnsteigen ausbleiben und auch nachts wird gespart, weil das weiße Dach die Beleuchtung gut reflektiert.

Bei der Anlieferung der Bahnen – aus Glasfaser gewebt werden sie in Krefeld, passgenau zugeschnitten in Ungarn – ist das Material übrigens noch beigebraun. Erst durch das UV-Licht wird die Membran weiß. Auf der Außenseite geht das in wenigen Tagen, in der Halle dauert das bis zu einem halben Jahr. Die Monteure verlegen übrigens zuerst die neuen Bahnen, bevor die alten, verschlissenen abgenommen werden. In dem ersten Bauabschnitt sind diese inzwischen verschwunden.

Tonnenweise Sondermüll

Mit der alten Hülle fällt jedoch auch ein großer Batzen Sondermüll an. Zwar ist die Dachhaut hauchdünn, wiegt je Qua­dratmeter nur etwas mehr als 1,1 Kilo. Addiert kommen trotzdem rund 40 Tonnen zusammen. Weil das Material mit Teflon beschichtet ist, gilt es als gefährlicher Abfall. Ein Großteil wird deshalb verbrannt, einige Reste wandern in die Zement- und Beton­pro­duktion, erklärt Andreas Bach.

Das neue Dach hatte damals fast 100 Millionen Euro gekostet. Die Erneuerung jetzt wird voraussichtlich 44 Millionen Euro verschlingen. Bezahlen werden das die Deutsche Bahn und der Bund sowie der Freistaat Sachsen, der sich mit zwei Millionen Euro beteiligt.