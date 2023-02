Dresdens Grammy-Preisträger im Interview: „DJs sind die neuen Rockstars“

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Tino Piontek alias Purple Disco Machine ist Dresdens erster Grammy-Gewinner und hat damit entsprechend Wirbel in der Landeshauptstadt verursacht. Im DNN-Interview übt sich der Familienvater in Demut, auch was die eigenen musikalischen Fähigkeiten angeht.

Purple Disco Machine mit seinem Grammy. © Quelle: Benjo Arwas

Seinen Preis hat er zwar vor wenigen Tagen in Los Angeles bekommen – aber wiederum auch nicht. Darüber, wie das zusammengeht, über seine Anfänge und noch vieles anderes hat Kulturredakteur Torsten Klaus am Telefon mit ihm gesprochen. Jetzt lesen

Ich habe nie eine Musikschule besucht, nie ein Instrument gelernt. Ich habe mir alles autodidaktisch beigebracht. Es gibt unfassbar viele Musiker, die wesentlich besser sind. Am Ende geht es aber darum, eine Idee im Kopf zu entwickeln und dann die richtigen Leute um sich zu versammeln. Tino Piontek alias Purple Disco Machine Dresdens erster Grammygewinner über sein Talent als Musiker

Am Samstag rechnen die Beamten mit einer „konfrontativen Versammlungslage“ © Quelle: Dietrich Flechtner

Diese Strategie fährt die Polizei rund um den 13. Februar in Dresden

Am 11. und 13. Februar wird die Polizei mit mehr als 1000 Kräften in der Innenstadt präsent sein. Allein am kommenden Montag sind mehr als 30 Versammlungen angezeigt, am Samstag rechnen die Beamten mit einer „konfrontativen Versammlungslage“. Jetzt lesen

Die Zahl der Toten nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien könnte nach Einschätzung von Fachleuten erheblich steigen. © Quelle: Hussein Malla/AP/dpa

Experte rechnet mit bis zu 67.000 Toten nach Erdbeben

Nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien steigt die Zahl der Todesopfer zuletzt immer weiter an. Ein Experte rechnet im schlimmsten Fall mit bis zu 67.000 Toten. Die Erdbeben dürften demnach wahrscheinlich zu den 20 tödlichsten Erdbeben weltweit seit 1900 gehören. Jetzt lesen

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Pandemiefolgen: Regierung will psychisch belasteten Kindern und Jugendlichen helfen: 73 Prozent der Kinder und Jugendliche sind noch immer durch die Einschränkungen während der Corona-Pandemie psychisch belastet. Mit Mental-Health-Coaches an gut 100 Schulen in Deutschland will die Bundes­regierung sie nun unterstützen. Jetzt lesen

10 Uhr: Start für Erlebnis Modellbahn - Mehr als 40 Modellbahnanlagen von der kleinen Nenngröße N bis zur großen Nenngröße II in der Messe Dresden. Darüber hinaus bieten auf der dreitägigen Modellbahnmesse zahlreiche Kleinserien- und Kleinhersteller sowie Modellbahnfachhändler eine reiche Auswahl an Modellen und entsprechendem Zubehör zum Kauf an.

19 Uhr: Von Genen und Menschen - Eröffnung der neuen Sonderausstellung im Dresdner Hygienemuseum

Der 10. Februar ist jährlich der Tag der Kinderhospizarbeit. © Quelle: Archiv GNZ

Grüne Bänder um die Brote regionaler Bäcker und grüne Beleuchtung verschiedener Dresdner Gebäude weisen heute auf die Kinder- und Jugendhospizarbeit hin. Der Tag der Kinderhospizarbeit wurde am 10. Februar 2006 vom Deutschen Kinderhospizverein e. V. ins Leben gerufen, um die Kinderund Jugendhospizarbeit stärker in der gesellschaftlichen Wahrnehmung zu verankern, Menschen von der Sinnhaftigkeit ehrenamtlichen Engagements zu überzeugen, finanzielle Unterstützer zu gewinnen, das Thema „Tod und Sterben von jungen Menschen“ zu enttabuisieren sowie um solidarisch an der Seite betroffener Familien zu sein. www.dresden.deutscher-kinderhospitzverein.de

Dieses von der San Diego Zoo Wildlife Alliance zur Verfügung gestellte Foto vom 16. Dezember 2022 zeigt eine pazifische Taschenmaus namens Sir Patrick Stewart. © Quelle: Ken Bohn/San Diego Zoo Wildlife

... die älteste Maus der Welt

Eigentlich galt die Taschenmaus in den USA bereits als ausgestorben. Doch mit einer zuvor isoliert lebenden Population konnten wieder Tiere nachgezüchtet und die Art erhalten werden. Eine dieser Nachzuchten mit dem Namen Sir Patrick Stewart hält nun den Guiness-Rekord als älteste Maus der Welt. Jetzt lesen

