﻿Dresdens Grammy-Preisträger Purple Disco Machine verewigt sich im Goldenen Buch der Stadt

Dresden. Der Dresdner DJ Tino Piontek, besser bekannt als Purple Disco Machine, hat sich im Goldenen Buch der Landeshauptstadt verewigt. Anfang Februar gewann er für seinen Remix des Songs „About Damn Time“ in Los Angeles als erster Dresdner – und erster Sachse – einen Grammy. Am Mittwoch durfte er sich im Beisein von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) in das Ehrenbuch eintragen.

Star-DJ in einer Reihe mit Sportlern und Politikern

Der zweifache Vater erreicht mit seinen tanzbaren Disco- und Houseklängen monatlich fast zwölf Millionen Hörer auf Spotify. Mit der Eintragung in das Goldene Buch steht Piontek nun in einer Reihe mit zahlreichen großen Persönlichkeiten. So hat sich im Jahr 2020 anlässlich des 75. Jahrestags der Zerstörung Dresdens auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dort eingetragen. Genau wie auch der Dresdner Kanufahrer Tom Liebscher, dem diese Ehre 2021 zuteil wurde, nachdem er bei den Olympischen Spielen Gold geholt hatte.

Das Goldene Buch wird in Dresden seit 1949 geführt. Es gilt gleichermaßen als Ehrung und Andenken für Politiker, prominente Gäste und herausragende Bürger.