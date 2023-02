﻿Dresdens Ex-OB Wolfgang Berghofer wird 80 Jahre und hat ein Buch geschrieben

Dresden. Im Garten seines Häuschens in Berlin-Mahlsdorf steht eine Fahne – ein dreifarbiges Banner mit rot, weiß und gelb. Es sind die Farben von Union Berlin, jenem Fußballverein, der als letzter seiner Art aus dem Osten in der 1. Bundesliga spielt. Einst organisierte Wolfgang Berghofer als Oberbürgermeister von Dresden Wohnungen und Autos für die Spieler von Dynamo Dresden. „Die rotweiße Union-Fahne ist mein politisches Statement. Das einzige...“, schreibt Berghofer, der am Sonnabend seinen 80. Geburtstag begeht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Geburtstagsgeschenk gab es schon am Donnerstag: Union setzte sich in der Europa League gegen Ajax Amsterdam durch. Ein Geburtstagsgeschenk macht sich Berghofer gewissermaßen selbst: Er hat ein Buch „Zwischen Wut und Verzweiflung“ geschrieben und in der „edition ost“ der Eulenspiegel Verlagsgruppe veröffentlicht. „Nüchterne Bilanz nach 80 Jahren“, heißt es im Untertitel, und Berghofer selbst stellt die berechtigte Frage: Wird sein Werk nach kurzer Zeit auf den Wühltischen der Buchhandlungen landen als preisreduziertes Mängelexemplar?

Von 1986 bis 1990 Stadtoberhaupt von Dresden

Berghofer, von 1986 bis 1990 Stadtoberhaupt von Dresden und von den Einwohnern hoffnungsvoll „Bergatschow“ genannt in Anlehnung an Michael Gorbatschow, war als SED-Politiker kein Hardliner und zitiert in seinen Erinnerungen Egon Bahr: „Willy Brandt hat gesagt: Je älter er werde, umso linker werde er. Mir geht es nicht anders.“ Der 80-Jährige ergänzt: „Ich glaube, dass ich in dieser Hinsicht Egon Bahr ziemlich ähnlich bin.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Kapitalismus, so der frühere Dresdner Oberbürgermeister, ist am Ende, mit dem Ukraine-Krieg ist auch das deutsche Geschäftsmodell am Ende: Billig Rohstoffe aus Russland importieren, veredeln und exportieren geht nicht mehr wegen der Sanktionen. Dahinter stecke natürlich die USA, von der sich Deutschland wie ein Vasall herumschubsen lasse und die einen starken Konkurrenten auf dem Gebiet der Wirtschaft ausschalten wolle. Schluss mit der Abhängigkeit von den USA, ruft Berghofer auf vielen Seiten. Der Krieg werde nicht in Kiew entschieden, weil es sich eigentlich um eine Auseinandersetzung zwischen Russland und den USA handele.

War wirklich alles so schlecht?

Deutschland dürfe den Kontakt zu Russland nicht abbrechen, mahnt Berghofer, der Wladimir Putin in Dresden persönlich nie begegnet ist. „Über die viereinhalb Jahre in Dresden, in denen er es bis zum Oberstleutnant brachte, sagte Putin, es seien seine schönsten gewesen. Mir ging es ähnlich“, schreibt der 80-Jährige, signierte Bücher habe er aber dem russischen Präsidenten geschickt und Dankschreiben von ihm erhalten. Deutschland müsse einen Weg der Verständigung finden, fordert Berghofer, Russland werde ein Faktum auf der Landkarte bleiben.

Einen „grimmigen Optimisten“ nennt sich der Autor, bei Kapitelüberschriften wie „Ballast“, „Verblendung“, „Massenverblödung“, „Inkompetenz“ oder „Demontage“ steht aber mehr das Grimmige im Mittelpunkt und der Optimist bleibt auf der Strecke. War wirklich alles so schlecht, wie es Berghofer zu machen meint? Auch wenn er trefflich die gekränkte ostdeutsche Seele bedient in seinen Erinnerungen: Das Werk wird wohl eher auf den Wühltischen landen als im ersten Regal. Trotzdem herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag!