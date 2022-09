﻿Dresdens Eulen haben immer weniger Nachwuchs

Dresden. Die Brutsaison 2021/22 war für die drei in der Landeshauptstadt ständig vorkommenden Eulenarten offenbar keine gute. Nachweisen lässt sich das vor allem anhand der beiden am häufigsten beobachteten Arten Waldkauz und Waldohreule. Mit 38 dokumentierten Bruten beim Waldkauz und 28 bei der Waldohreule war der Bruterfolg jeweils geringer als in den letzten drei Jahren zuvor.

Keine Überraschung

Der Biologe Dr. Klaus Fabian, Verfasser des jährlich veröffentlichten Eulenreports, zeigt sich davon nicht überrascht: „Dieser Rückgang war zu erwarten, da die Vermehrungszyklen der Kleinsäuger einen großen Einfluss auf die Reproduktion der Prädatoren haben. Gradation und Degradation der Feldmäuse schwanken nach Literaturangaben etwa im Vierjahresrhythmus. Das scheint offensichtlich noch exakt zu stimmen. Wir hatten drei Jahre hintereinander hohe Bruterfolge. Die letzte größere Massenvermehrung der Mäuse war 2017, Degradation gab es 2013 und 2018.“ Weniger Beutetiere führen zu weniger Jungenaufzuchten bei den Beutegreifern.

Für den Rückgang der Bruten nennt Fabian aber auch andere Gründe wie Habitatsveränderungen: „Die anhaltende Trockenheit hat viele alte Bäume zum Absterben gebracht. Das betraf zahlreiche Höhlenbäume des Waldkauzes (Buchen, Eichen), aber auch Kiefern, die gern von Krähen zum Nestbau genutzt werden und damit häufig auch Brutbäume der Waldohreulen sind. In den Parks und auf den Friedhöfen mussten zahlreiche dieser teilweise beziehungsweise ganz abgestorbenen Bäume wegen der Wegesicherung gefällt werden.“

Hitze und Trockenheit als direkte Bedrohung

Die Vögel litten aber auch unmittelbar unter der Hitze und Trockenheit, von Vogelfreunden in Parks bereitgestellte Tränken wurden gern angenommen. Ein Problem sind auch ausgelegte Rattengift-Köderfallen und die Vermehrung der Waschbären, die im Großen Garten mittlerweile die achte Bruthöhle der Waldkäuze übernommen haben. Wohl auch deswegen sind in Dresdens größter Parkanlage nur noch vier von acht Waldkauz-Revieren besetzt. Vor Jahren waren es noch sieben, damit hatte Elbflorenz auf 140 Hektar einmal die höchste Waldkauzdichte in Europa.

Waldkäuze sind in Dresden aber noch am häufigsten. 190 Reviere wurden kontrolliert, 111 waren besetzt. 38 Brutnachweise erbrachten insgesamt 91 Ästlinge. Waldohreulen sind weniger ortstreu und ihre Brut weniger gut zu kontrollieren. Es konnten aber 2022 im Stadtgebiet 29 Bruten mit 62 Ästlingen nachgewiesen werden. Bei den Sperlingskäuzen konnten im Herbst vorigen Jahres 31 besetzte Reviere ermittelt werden, während der Frühjahrsbalz 2022 waren es nur noch 16. Nicht alle Reviere konnten kontrolliert werden, die Zahl der Nachweise war in den letzten Jahren ähnlich hoch. Andere Eulenarten brüteten im Berichtszeitraum nicht in Dresden, die einzelne Schleiereule im Vorwerk Podemus rief zwar, konnte aber keinen Partner anlocken. Uhus brüteten nur in Radebeul und Ottendorf-Okrilla erfolgreich, Jungtiere könnten auf der Suche nach einem Revier aber in Dresden einwandern.

Dr. Klaus Fabian würde dies freuen. Der Naturschützer ist froh über jede gute Nachricht, wenngleich er Dresdens Eulenpopulation noch für recht stabil hält: „Trotz deutlich spürbarer Veränderungen im Zuge des Klimawandels ist die Reproduktion unserer drei häufigsten Eulenarten Waldkauz, Waldohreule und Sperlingskauz noch nicht gefährdet. Möglicherweise sind wegen des Wegfalls alter Baumbestände künftig künstliche Nisthilfen ratsam.“