﻿CDU-Stadtratsfraktion kritisiert Asyl-Papier der Regierung – und erntet selbst Kritik

Die CDU-Stadtratsfraktion hat in einem Positionspapier scharfe Kritik an der Asylpolitik der Bundesregierung geübt. Das Dresdner Papier erntet aber auch selbst Kritik, sogar aus den eigenen Reihen.

Asylcontainer in Leipzig. Auch in Dresden werden demnächst wieder ähnliche Wohnstätten für Asylbewerber errichtet.

Dresden. Die CDU-Stadtratsfraktion hat in einem Positionspapier scharfe Kritik an der Asylpolitik der Bundesregierung geübt. „Die Grenzen unserer Aufnahmefähigkeit sind längst erreicht und trotzdem werden weiterhin Signale der Aufnahmewilligkeit gesendet. Das ist unverantwortlich“, heißt es in dem Papier. Eine Unterbringung von Asylbewerbern in Containern sei aus keiner Perspektive eine gute Lösung, aber die Stadt habe schlicht keine Alternativen. „Der Bund ignoriert die Not der Kommunen“, stellt die Fraktion fest.

Die von der Verwaltung vorgeschlagenen neun Standorte für Containerdörfer bewertet die Fraktion kritisch, weil diese Entwicklungen wie im Fall der Geystraße einen Eigenheimstandort verhindern werde. „Das ist für uns vollkommen inakzeptabel. Man kann unserer Stadt doch nicht immer mehr Menschen zuweisen und gleichzeitig verhindern, dass dringend benötigter Wohnraum geschaffen wird.“

Integration durch gleichmäßige Verteilung im Dresdner Stadtgebiet

Die Auswahl der Standorte berücksichtige nicht die Situation in den Stadtgebieten. In Johannstadt, Gorbitz, Prohlis oder dem Gebiet am Otto-Dix-Ring sei die sozialräumliche Situation schon jetzt angespannt. „Die Verwaltung muss die Asylsuchenden endlich gleichmäßig im Stadtgebiet verteilen, wenn es ihr wirklich um Integration geht“, heißt es in dem Positionspapier, in dem auch eine verfehlte Informationspolitik kritisiert wird. Die Betroffenen und die Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte seien einmal mehr nicht frühzeitig eingebunden worden, sondern hätten erst aus den Medien von den Plänen erfahren.

Die CDU-Fraktion fordert klare Signale an die Bundesregierung, die gegenwärtige Asylpolitik zu beenden. Ein konsequentes Rückführungsprogramm abgelehnter Asylbewerber müsse initiiert werden, um dringend benötigten Wohnraum für „wirklich Schutzbedürftige“ freizumachen. Die Verwaltung müsse in allen betroffenen Stadtteilen und Ortschaften Bürger-Informationsveranstaltungen durchführen. Sporthallen seien von der Belegung durch Asylsuchende „freizuhalten“, heißt es in den Forderungen. Und: Der Stadtrat müsse den Beschluss zum „Sicheren Hafen“ aufheben. Mit diesem Beschluss hatte sich Dresden bereiterklärt, mehr Asylbewerber aufzunehmen als gesetzlich gefordert.

Hilbert kritisiert die Positionen der CDU als „gefährlich“

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) kritisierte die Positionen der CDU als „gefährlich“ und warnte vor einer Debatte über den „Sicheren Hafen“. Das werde Ehrenamtliche, die mit hohem Einsatz bei der Integration von Schutzsuchenden mithelfen, vor den Kopf stoßen.

Kritik kommt aber auch aus den Reihen der CDU. Thomas Arnold, Direktor der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen, hält das Positionspapier für „handwerklich schlecht und unsauber formuliert“, wie das CDU-Mitglied gegenüber DNN erklärte. „Wir müssen darauf achten, dass wir als Gesellschaft zusammenbleiben“, mahnt Arnold. Positionen und Sichtweisen sollten in einem Stadtrat ihren Niederschlag finden, aber in einer Sprache des Versöhnens und Verbindens. „Angesichts der vergangenen Jahre, die wir hier in Dresden erlebt haben, ist es ein wichtiges Zeichen, dass sich die Stadt als Sicherer Hafen bekennt.“

Bei keinem, der es ernst meine mit unserer Gesellschaft, so Arnold, dürfe sich ein Denken in „die oder wir“, ein Verteilungskampf, durchsetzen. „Solidarität wird sich lohnen – das ist die entscheidende Botschaft“, so Arnold, der Redaktionsmitglied des „Gemeinsamen Wortes“ von Deutscher Bischofskonferenz und Evangelischer Kirche in Deutschland ist, das sich in diesem Jahr dem Thema Flucht und Migration widmet.