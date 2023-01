Dresdens Bevölkerung wächst wieder

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Dresden wächst wieder: Erstmals seit zwei Jahren vermelden die Statistiker der Stadt mehr Einwohner. Demnach lebten zum Ende des vergangenen Jahres laut Melderegister 569.173 Menschen in der sächsischen Landeshauptstadt, 8171 Personen oder 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr – das größte Plus seit 2006.

Erstmals seit zwei Jahren ist die Zahl der Einwohner in Dresden wieder gestiegen. © Quelle: imago/Sylvio Dittrich

Wer nun aber denkt, die Zeiten des drastischen Geburtenknicks und der hohen Sterbezahlen seien vorbei, der irrt. Denn die Ursache für den Bevölkerungszuwachs liegt allen voran am Überfalls Russlands auf die Ukraine. Knapp 7000 ukrainische Flüchtlinge hat die Stadt aufgenommen und die wirken sich nun positiv auf die Prognose aus. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wenn man jetzt so durch die Lobby läuft, kommen einem schon ein bisschen die Tränen. Marten Schwass der Direktor des Hotels Taschenbergpalais Kempinski, über den Ausverkauf in seinem Haus

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Deutschland führt Corona-Testpflicht für Reisende aus China ein: Für Reisende aus China nach Deutschland soll „kurzfristig“ eine Corona-Testplicht in Kraft treten. Zuvor hatten bereits mehrere andere Länder eine Testpflicht aufgrund der hohen Corona-Fallzahlen in China eingeführt. Nun wird auch in Deutschland mindestens einen Antigenschnelltest benötigt. Jetzt lesen

XBB.1.5: Was über die Corona-Variante bisher bekannt ist: Aus Angst vor einer neuen Corona-Variante richten sich derzeit alle Augen nach China. Dabei gerät die Entwicklung in den USA fast aus dem Blick: Dort ist eine neue Corona-Version auf dem Vormarsch, die selbst die WHO in Alarmbereitschaft versetzt. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Ian Richter von der Twins Company räumt das Hotel Taschenbergpalais Kempinski Dresden mit aus. © Quelle: Anja Schneider

Hotel Taschenbergpalais Kempinski in Dresden macht dicht

Alles muss raus. Wie der große Ausverkauf des bekannten und beliebten Grandhotels läuft, ob es noch Schnäppchen gibt und wie es weitergeht. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Rosi Mittermaier ist im Alter von 72 Jahren verstorben.

Ein Popstar ohne Allüren: „Gold-Rosi“ Mittermaier war mehr als nur eine erfolgreiche Sportlerin

Ski-Ikone Rosi Mittermaier ist tot. Am Mittwoch verstarb „Gold-Rosi“ im Alter von 72 Jahren. 1976 war die Oberbayerin bei den Olympischen Spielen zum Star geworden. Viele hielten ihre Leistungen nach der Karriere für noch bedeutender. Jetzt lesen

Termine des Tages

11 bis 20 Uhr: Letzter Öffnungstag der Dresdner Rauhnächte - Heute öffnen die Dresdner Rauhnächte im Stallhof ein letztes Mal. Bis 20 Uhr können Gäste auf dem mittelalterlichen Jahrmarkt stöbern und sich von Wahrsager und Kartenlegerinnen die Zukunft weissagen lassen. Eintritt frei; Ort: Stallhof, 01067 Dresden

18 Uhr: Hochfest Erscheinung des Herrn (Dreikönigstag) - Pontifikalamt - Das Bistum Dresden-Meißen lädt am Abend zu einem Festgottesdienst mit Bischof Heinrich Timmerevers in die Dresdner Kathedrale, der live im Internet übertragen wird. Eintritt frei; Ort: Kathedrale Ss. Trinitatis, Schloßstraße 24, 01067 Dresden

Und dann war da noch ...

Dieser sechs Monate alte, ausländische Straßenhund hält die Polizei am Flughafen München auf Trab. © Quelle: -/Polizeiinspektion Flughafen M�

... ein Hund, der einen Flughafen auf Trab hält

Seit Tagen sucht die Polizei auf dem Flughafengelände in München nach „Samy“. Der Straßenhund war am Montag entwischt, bevor er an seine neue Besitzerin übergeben werden konnte. Das scheue Tier wurde bereits mehrfach gesichtet, doch alle Einfangversuche scheiterten. Jetzt lesen

