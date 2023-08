﻿Dresdens Bäder und die Solarenergie: Wie ist der Stand und wie geht es weiter?

Dresden. Auf dem Dach der Schwimmhalle Freiberger Straße wird eine Solaranlage installiert. Das verkündete die Dresdner Bäder GmbH vergangene Woche. Der Photovolatik-Ausbau bei den Bädern soll weiter gehen, wann sei allerdings unklar. Noch im Dezember hatte Grünen-Sportpolitiker Torsten Schulze in den DNN harsche Kritik am Badbetreiber geübt. Man habe die Energiewende verschlafen. Ein dreiviertel Jahr später äußert sich der Grüne milder und begrüßt den „Schritt in die richtige Richtung.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anlage und Installation kosten 380 000 Euro

Das Naturbad Mockritz war das erste der Dresdner Bäder, das eine PV-Anlage erhielt. Nun widmet sich der Betreiber dem zweiten „Projekt zur Gewinnung von Solarenergie für den Eigenverbrauch.“ Auf einer Fläche von insgesamt 1700 Quadratmetern installieren Fachleute 878 Solarmodule auf den Dächern des Neubaus und der Sprunghalle des Schwimmsportkomplexes. Im Oktober dieses Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, teilt das Unternehmen mit.

Die Firma „Vodasun Construction GmbH“ kümmert sich um die Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 380 000 Euro. Bei der Planung war es wichtig, dass die Dächer den Belastungen standhalten. Deshalb werden auf der sanierten Schwimmhalle mit dem geschwungenen Dach keine Module installiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rund 20 Prozent des Strombedarfs gedeckt

Die gesamte erzeugte Energie soll dem Eigenverbrauch dienen. „Wir rechnen mit einer Leistung von 350 000 Kilowattstunden im Jahr“, teilt Matthias Waurick mit. Der Geschäftsführer der Dresdner Bäder erklärt, das seien rund 20 Prozent der benötigten Energie des Komplexes. „Außerdem vermeiden wir damit 166 Tonnen Kohlenstoffdioxid-Ausstoß im Jahr.“ Darauf Torsten Schulze: „Wenn die Zahlen so stimmen, dann ist es zumindest ein Beitrag zur Klimabilanz in Dresden.“

Entscheidung eher finanzieller Natur?

Schulze findet es „erstaunlich, dass die Bäder GmbH so schnell zu einer PV-Anlage auf dem Dach gekommen sind.“ Doch wenn es jetzt so schnell ging, warum hat man nicht schon im Zuge der Sanierung eine Anlage errichtet, fragt sich der Sportpolitiker. Bäder-Sprecher Lars Kühl begründet das mit der Situation am Energiemarkt rund um die Bauarbeiten. „Strom war sehr preiswert, die Amortisierung einer PV-Anlage hätte 15 bis 20 Jahre gedauert“, so Kühl. Jetzt sei Strom sehr teuer geworden, weshalb sich der Bau einer Solaranlage in fünf bis sechs Jahren rentiere. „Offensichtlich haben die Kritik und die Energiesituation ein Umdenken bewirkt“, bemerkt Schulze. Dennoch hätte die Eigenversorgung eher beginnen sollen, meint er.

Drei Anlagen sollen folgen – Zeitplan unklar

Die Bäder teilten im Zuge der Ankündigung der neuen PV-Anlage auch mit, der Ausbau von Photovoltaik werde beim Georg-Arnhold-Bad, dem Bad in Prohlis sowie auf der Schwimmhalle Bühlau fortgesetzt. Allerdings „gibt es noch keinen festgelegten Zeitablauf“ dafür, sagt Kühl auf DNN-Anfrage. „Wir befinden uns in der Planung, immer aber vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden Finanzmittel.“ Aktuell gilt in Dresden eine Haushaltssperre.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Dresdner Bäder müssen attraktiver werden“

Grünenpolitiker Schulze sitzt selbst im Aufsichtsrat des Unternehmens. Mittlerweile äußert er sich positiver zur Solarinitiative als noch im Winter. Dennoch schiebt er nach: „Die Dresdner Schwimmbäder müssen wieder attraktiver werden, damit die Anwohner nicht mit dem Auto ins Umland fahren müssen.“

Das frisch sanierte Nordbad in der Neustadt biete beispielsweise aktuell keinen Saunabetrieb an. So müssten Dresdnerinnen und Dresdner in umliegende Bäder ausweichen. Und das mit dem Auto – für den Grünen nicht im Sinne der grünen Idee. „Hoffentlich läuft ab September der Saunabetrieb wieder“, sagt er. Kühl von den Bädern teilt mit, dass die Entscheidung um den Saunabetrieb im Nordbad in Kürze bekannt gegeben werde. Das Bad in der Neustadt wurde erst dieses Jahr nach zweijährigen Sanierungsarbeiten wieder eröffnet.

DNN