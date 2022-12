Dresdens Bäder bleiben in den Weihnachtsferien überwiegend geöffnet

Die Weihnachtsferien gehen in diesem Jahr vom 22. Dezember bis 2. Januar 2023. In diesem Zeitraum bleiben die Bäder weitestgehend geöffnet, an den Feiertagen gelten Sonderöffnungszeiten.

Dresden. Vom 22. Dezember bis 2. Januar 2023 haben die Dresdner Bäder, mit Ausnahme der Schwimmhalle Klotzsche, fast täglich geöffnet. Zu Heiligabend und am Ersten Feiertag bleiben jedoch alle Objekte geschlossen. Zu Silvester öffnen die Halle im Georg-Arnhold-Bad und der Schwimmsportkomplex Freiberger Straße von 10 bis 13 Uhr, das Elbamare von 10 bis 16 Uhr. Am 1. Januar sind das gesamte Georg-Arnhold-Bad plus Saunalandschaft und das Schwimmbad an der Freiberger Straße von 10 bis 18 Uhr geöffnet, das Elbamare von 14 bis 22 Uhr.

An den restlichen Ferientagen öffnen das Georg-Arnhold-Bad von 10 bis 22 Uhr, der Schwimmsportkomplex, das Kombibad Prohlis und die Schwimmhalle Bühlau von 10 bis 18 Uhr sowie das Elbamare von 10 bis 22 Uhr. Frühschwimmen ist in den Ferien nicht möglich, ab dem 3. Januar gelten dann wieder die gewohnten Öffnungszeiten.

Weitere Informationen unter dresdner-baeder.de

Von cs