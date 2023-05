Dresdens Asylplan

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

780 Flüchtlinge sind von Anfang des Jahres bis Mitte Mai nach Dresden gekommen. 144 Menschen sind auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine. 636 weitere haben aus anderen Gründen die Flucht ergriffen, kommen aus Venezuela, Syrien oder Georgien. Die Stadtverwaltung hält an ihrer Prognose fest, dass 2200 Menschen dieses Jahr ein Dach über dem Kopf brauchen werden. Die städtischen Unterkünfte sind schon fast vollständig ausgelastet.

Die frühere City-Herberge soll ab dem dritten Quartal 140 Asylbewerber beherbergen und später einmal sogar 280. © Quelle: Anja Schneider

Der Stadtrat hat ein Paket zur Unterbringung von Asylbewerbern beschlossen, das jetzt zügig umgesetzt werden muss. Nichts wäre schlimmer als Notunterkünfte in Turnhallen oder der Messe. Der Vereinssport hat in der Coronapandemie ebenso gelitten wie der Messestandort Dresden. Dort jetzt für neue Beeinträchtigungen zu sorgen, kann nur in der größten Not eine Option sein. Und davon ist Dresden - auch wenn die Zahlen hoch sind - noch weit entfernt. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Die Innenstadt wird unter der Entscheidung für Globus leiden. Es wird Kaufkraft abfließen und wir werden noch mehr Leerstand im Zentrum bekommen. Das ist ein Teufelskreis. Torsten Nitzsche Stadtrat, ist gegen die Ansiedlung des Globus-Marktes in der Friedrichstadt

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Ein Globus-Warenhaus in Friedrichstadt wird immer wahrscheinlicher. © Quelle: Globus SB-Warenhaus

Globus-Ansiedlung in Dresden wird konkret

Es wird konkret: Die Kommunalpolitik stellt die nächsten Weichen für eine Globus-Ansiedlung in Dresden-Friedrichstadt. Das haben die Mitglieder im Bauausschuss beschlossen. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Aimee van Baalen, Sprecherin der Letzten Generation, steht am Ende einer Pressekonferenz der Letzten Generation in der Reformationskirche in Berlin-Moabit. © Quelle: picture alliance/dpa

„Zeitenwende“ der Klimabewegung? Was nach den Razzien bei der Letzten Generation passieren könnte

Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation könnten Teil einer „kriminellen Vereinigung“ sein. Was bedeutet das für die Klimabewegung? Ist jetzt wieder Platz für Fridays for Future? Jetzt lesen

Termine des Tages

9.30 Uhr: Start in die Erdbeersaison - Der Landesverband „Sächsisches Obst“ e.V. eröffnet auf dem Feld des Obstbaubetriebes Michael Görnitz in Coswig/Neusörnewitzer feierlich die Erdbeersaison 2023.

18.30 Uhr: Fahrzeugpräsentation - Der Elbflorace e.V. enthüllt seinen neuen Rennwagen im Hörsaalzentrum der TU Dresden und gibt spannende Einblicke in die Welt der Formula Student. elbflorace.de

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Stefan Kutschke will mit Dynamo Dresden am Sonnabend noch einmal die letzten Reserven anzapfen und dann schauen, was der Verein dafür noch bekommt. © Quelle: Steffen Manig

... ein Fünkchen Hoffnung

Stefan Kutschke weiß, dass Dynamo Dresden nur noch eine Außenseiterchance auf den Zweitliga-Aufstieg hat. Doch der 34-Jährige will am letzten Spieltag nichts unversucht lassen, um sie zu nutzen. Jetzt lesen

