Männer manipulieren Geldautomaten in Dresden und Freital – Festnahme

Dresden/Freital. Am Dienstag ist der Polizei ein Schlag gegen Kriminelle gelungen. Sie nahm zwei Männer fest, welche mutmaßlich Geldautomaten in Dresden und Freiberg dahingehend manipuliert hatten, sodass diese abgehobenes Geld nicht mehr in die Ausgabeschächte leiteten. Betroffen sind Automaten an der Königsbrücker Straße in Dresden und Am Markt in Freital.

Zeugen bemerkten die Manipulation und verständigten die Polizei. Diese konnte die beiden Verdächtigen stellen, als sie die Technik wieder abbauen wollten. Die beiden rumänischen Staatsbürger stehen auch im Verdacht, für vergangene Manipulationen an diesen Automaten verantwortlich zu sein.

