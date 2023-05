﻿Hat ein Dresdner seinen Hund misshandelt? Zeugen mit Gedächtnisschwund

3. Liga

Umfrage: Trauen Sie Dynamo Dresden nach dem 1:1 in Freiburg den Aufstieg zu?

Das Aufstiegsrennen in der 3. Liga ist extrem knapp. Dynamo Dresden hat mit dem 1:1 in Freiburg den Relegationsplatz verteidigt. Aber nun kommt Wiesbaden. Wird es am Ende reichen, was meinen Sie?