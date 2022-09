In Dresden ist innerhalb weniger Wochen erneut eine Tankstelle überfallen worden. Diesmal traf es die Star-Tankstelle an der Reicker Straße. Der Täter könnte derselbe sein wie bei dem Überfall am 12. September.

Zweiter Tankstellenüberfall innerhalb weniger Wochen in Dresden

Dresden. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist in Dresden eine Tankstelle überfallen worden. Am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht betrat der Täter den Verkaufsraum der Star-Tankstelle an der Reicker Straße, bedrohte den Kassierer mit einer Pistole und sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht. Der 32-jährige Tankstellenwärter wurde dabei verletzt.

Der Täter floh mit mehreren hundert Euro Bargeld. „Ob es sich bei der Pistole um eine Schreckschuss- oder eine andere Waffe handelt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen“, so Polizeisprecher Stefan Grohme. Der Täter ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und von athletischer Figur. Seine Haare sind schwarz-braun und er war schwarz gekleidet. Gesprochen hat er deutsch.

Erst am 12. September war ganz in der Nähe an der Dohnaer Straße ebenfalls eine Tankstelle überfallen worden. Der Täter ging ähnlich vor, war ebenfalls bewaffnet – vermutlich eine Schreckschusswaffe – und setzte Pfefferspray ein. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten. Zeugen werden dringend gebeten, sich unter (0351) 483 22 33 bei den Beamten zu melden.

