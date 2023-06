Zweite Bauphase auf Loschwitzer und Blasewitzer Straße beginnt

Dresden. Der Straßenbahnverkehr im Dresdner Osten wird ab Donnerstag, dem 22. Juni, 4 Uhr, baubedingt neugeordnet. Das Straßen- und Tiefbauamt startet an diesem Tag die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt der Blasewitzer und Loschwitzer Straße.

Wechselseitig wird die Fahrbahn saniert, wobei erstmalig auch Radwege markiert werden. Zuerst ist die südliche Fahrbahn an der Reihe, ab Oktober dann die nördliche. Stadteinwärts verkehren die Linien 6 und 12 ab Donnerstag somit wieder planmäßig.

Umleitungen für Linien 6 und 12

Stadtauswärts wird die 6 in Richtung Niedersedlitz zwischen den Haltestellen Blasewitzer / Fetscherstraße und Ludwig-Hartmann-Straße über Comeniusplatz, Krankenhaus St.-Josef-Stift und weiter im Zuge der Borsberg- und Schandauer Straße umgeleitet.

Den gleichen Umweg nimmt auch die Linie 12 in Richtung Striesen ab Fetscherplatz über den Pohlandplatz und kehrt ab Ludwig-Hartmann-Straße auf ihrer Stammroute über den Schillerplatz in Richtung Zentrum zurück. Die Linie 10 endet von der Messe kommend am Fetscherplatz und fährt von dort zurück.

Kein Schienenersatzverkehr möglich

Da der gesamte Straßenzug in Richtung Blasewitz vom Stadtzentrum aus nicht befahrbar ist, können die DVB auch keinen Schienenersatzverkehr einrichten. Alle Haltestellen auf der Tolkewitzer und Loschwitzer Straße sind daher nur in Richtung Zentrum erreichbar. Fahrgäste, die aus dem Stadtzentrum in Richtung Schillerplatz fahren möchten, müssen entweder den Umweg der Linie 12 über Ludwig-Hartmann-Straße nutzen oder in die querenden Buslinien 61 und 63 steigen.

