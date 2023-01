Zwei Verletzte nach Beinahe-Unfall: Radfahrer zwingt Bus zum Ausweichen

In Dresden-Johannstadt kam es am Freitag zwar nur beinahe zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Bus, trotzdem gab es zwei Verletzte. (Symbolbild)

Am Freitag kam es im Kreisverkehr an der Kreuzung der Dürerstraße mit der Hans-Grundig-Straße beinahe zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Bus. Der Busfahrer bremste so stark, dass zwei Mitfahrerinnen stürzten und sich verletzten. Die Polizei sucht nun Zeugen.