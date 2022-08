Dresdner Polizeibeamte haben nach Raubstraftaten in der Nacht zu Freitag zwei Tatverdächtige gestellt. Insgesamt könnten die Verdächtigen mit drei Straftaten in Verbindung stehen.

In der Nacht zu Freitag trugen sich mehrere Raubstraftaten in der inneren Neustadt zu. (Symbolbild)

Dresden-Neustadt. Dresdner Polizibeamte haben in der Nacht zu Freitag zwei Tatverdächtige nach Raubstraftaten in der inneren Neustadt gestellt. Zunächst Unbekannte hatten einen 19-Jährigen am Carusufer in der Nähe des Rosa-Luxemburg-Platzes aus einer Gruppe heraus angesprochen. Einer von ihnen verlangte Geld und drohte mit einem Messer. Der 19-Jährige übergab 10 Euro.

Bei der Fahndung im Umfeld stießen alarmierte Beamte am Königsufer auf eine Gruppe Jugendlicher, die angab, von einer weiteren Gruppe Gleichaltriger geschlagen worden zu sein. Drei Jungen und ein Mädchen wurden dabei verletzt, einem das Portemonnaie geraubt. In der Nähe konnten die Beamten zwei Tatverdächtige – einen 16- und einen 18-Jährigen - stellen, wobei die Täterbeschreibung vom Raub am Carusufer auch auf den 16-Jährigen passte. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Die Beamten prüfen zudem, ob es einen Zusammenhang mit einem weiteren Raub gibt. Dabei wurden zwei Jugendlichen im Rosengarten am Carusufer gegen 23 Uhr zwei Taschen mit persönlichen Dokumenten aus einer Gruppe heraus geraubt.

