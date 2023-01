Am Sonnabend hat es in Dresden zwei Raubüberfälle gegeben. Ein 18-Jähriger wurde in der Nacht mit einem Messer bedroht, am Nachmittag raubten zwei weitere Täter einen 14-Jährigen an der Prager Straße aus.

Beute im Wert von 400 Euro: Zwei Raubüberfälle am Sonnabend in Dresden

Dresden. In der Nacht zum Sonnabend sowie am Nachmittag des selben Tages hat es in Dresden zwei Raubüberfälle gegeben. Ein Tatverdächtiger konnte inzwischen ermittelt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend raubte ein Unbekannter einen 18-Jährigen aus. Der Täter sprach den jungen Mann am Grunaer Weg an, zog ein Messer und forderte die Bauchtasche des Mannes. Der 18-Jährige versuchte zu fliehen und verlor dabei seine Kopfhörer und eine Zigarettenschachtel. Die Gegenstände mit einem Wert von etwa 200 Euro nahm der Räuber an sich und lief davon, teilte die Polizei zur Tat mit.

Polizei ermittelte einen Tatverdächtigen

Am Nachmittag des selben Tages haben zwei junge Männer einen 14-Jährigen ausgeraubt. Sie zogen den Jugendlichen an der Prager Straße in eine Ecke und nahmen ihm 10 Euro in bar, einen Flakon Parfüm, Handschuhe und die Jacke ab. Auch hier beträgt der Wert der Beute etwa 200 Euro, so die Polizei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Raubes auf und konnte bereits einen Tatverdächtigen des Duos aus der Altstadt stellen. Es handle sich dabei um einen 17-Jährigen Syrer, so die Polizeidirektion Dresden.

Von luk