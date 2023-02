Dresden: Zwei mutmaßliche Drogenhändler nach Durchsuchungen in Haft

Am Mittwoch haben Dresdner Beamte insgesamt neun Durchsuchungen durchgeführt. Dabei fanden sie Drogen, Bargeld und Datenträger und nahmen drei Tatverdächtige fest. Zwei sind nun in Untersuchungshaft.

Dresden. Die Staatsanwaltschaft der Landeshauptstadt und das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) haben Ermittlungen gegen insgesamt sieben Beschuldigte wegen des Verdachts des Drogenhandels in nicht geringer Menge vorangetrieben. Dafür durchsuchten Beamte am Mittwoch „neun Wohn- und Aufenthaltsorten im Stadtgebiet Dresden“, so die Beamten. Dabei stellten sie 78 Gramm Crystal, 670 Gramm Cannabisprodukte, Bargeld in Höhe von etwa 28000 Euro und diverse Datenträger sicher und nahmen drei Männer fest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neun Durchsuchungen und drei Festnahmen

Auf die Spur kamen die Ermittler den Beschuldigten über einen Drogenfund aus dem vergangenen Jahr. Im Mai 2022 beschlagnahmten Polizisten zwei Kilo Crystal im Stadtteil Weißig. Gegen den Angeklagten aus diesem Verfahren erging am vergangenen Freitag ein Urteil vor dem Landgericht Dresden: sechs Jahre Gefängnis. Noch können Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt werden.

Die Beamten durchsuchten am Mittwoch nicht nur neun Objekte, auch drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Ein 33-Jähriger ist wieder auf freiem Fuß, da die Voraussetzungen für die Beantragung eines Haftbefehls nicht vorlagen, teilten LKA und Staatsanwaltschaft Dresden gemeinsam mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei Beschuldigte in Untersuchungshaft

Die beiden anderen Beschuldigten sind nun in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Dresden erließ die entsprechenden Haftbefehle. Die Ermittlungen des LKA und der Staatsanwaltschaft gegen mutmaßlichen Drogenhändler dauern an und werde noch einzige Zeit in Anspruch nehmen, teilten die Beamten mit. Zunächst müsse man die Datenträger auswerten.