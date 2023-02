Am Dienstagmittag kam es im Stadtteil Prohlis zu einem Unfall, bei dem sich zwei Kinder leicht verletzten. Noch unklar ist, ob das Auto die Kinder auf der Fahrbahn berührte. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Die Polizei Dresden sucht Zeugen, die den Unfall am Dienstagmittag beobachtet haben.

Zwei Kinder bei Verkehrsunfall in Dresden-Prohlis verletzt – Zeugen gesucht

Dresden. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag haben sich zwei Kinder leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall an der Gamigstraße beobachtet haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegen 12 Uhr fuhr eine 74-Jährige mit einem Renault auf der Gamigstraße in Prohlis. Auf Höhe der Kreuzung mit der Herzberger Straße liefen zwei Kinder über die Fahrbahn. Die Clio-Fahrerin sah die Kinder, bremste und hielt an. Dennoch stürzten sowohl das fünf Jahre alte Mädchen und der neunjährige Junge und verletzten sich dabei leicht, so die Polizei zum Unfallhergang.

Noch unklar ist, ob der Clio die Kinder auf der Fahrbahn berührte. Wer Angaben zum Vorfall machen kann, soll sich unter 0351 4832233 bei der Polizeidirektion Dresden melden.

Von luk