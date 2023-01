Zwei Fußgänger nach Unfällen am Dienstag in Dresden schwer verletzt

Zwei Unfälle endeten am Dienstag in Dresden mit schweren Verletzungen (Symbolfoto).

Am Dienstag sind zwei Fußgänger durch Zusammenstöße mit Autos schwer verletzt worden. Am Vormittag kam es zu einem Unfall in Reick, am Abend kollidierten Passant und Auto in Löbtau.