Nach ihrem krachenden Austritt aus der Grünen-Stadtratsfraktion fehlt Johannes Lichdi und Michael Schmelich die Möglichkeit, über eine Partei für die Stadtratswahl zu kandidieren. Das soll sich ändern.

Dresden. Die Dissidenten-Stadträte Johannes Lichdi und Michael Schmelich wollen ihr politisches Engagement fortsetzen. Die jetzt gegründete Wählervereinigung „Dissident:innen“ will im nächsten Jahr zur Stadtratswahl sowie zu den Wahlen zu den Stadtbezirksbeiräten und Ortschaftsräten antreten. Das kündigte die Wahlplattform am Montag an.