Feuerwehr löscht zwei brennende Autos im Dresdner Stadtgebiet

Dresden. Die Feuerwehr musste am Dienstagabend in Dresden zwei brennende Autos löschen. Gegen 22.19 fing ein Renault auf einem Parkplatz an der Pfeifferhannsstraße in der Johannstadt aus bisher unbekannter Ursache Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand mit Wasser und Löschschaum ersticken. Um Schäden an benachbarten Fahrzeugen zu verhindern, wurden diese mit Wasser gekühlt. Verletzt wurde niemand.

Noch während der Löscharbeiten wurde die Feuerwehr erneut zu einem Fahrzeugbrand gerufen. Auf der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße schlugen Flammen aus dem Motorraum eines VW Transporters. Durch Passanten wurden bereits erste Löschversuche mit Feuerlöschern unternommen. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen, sodass niemand verletzt wurde. In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

DNN