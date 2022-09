Dresden. „Wir laden Sie ein!“ Mit diesem Slogan wirbt in Dresden ein Verein, der es sich seit zehn Jahren zur Aufgabe macht, Menschen und Kultur zueinander zu führen.

2012 rief die Bundestagsabgeordnete Katja Kipping (Die Linke) eine Initiative ins Leben, die die Kultur den Menschen mit kleinerem Geldbeutel näher bringen sollte. Dazu trafen sich verschiedene Kulturanbieter im Staatsschauspiel Dresden, unter anderen der damalige Geschäftsführer des Theaters, Christian Krentel-Seremet.

Zu dieser Zeit bot das Haus 1-Euro-Karten an, die die Menschen gegen eine entsprechende Ausweisung für ein beliebiges Stück erhalten konnten. Ihn beschäftigte die Frage, wieso das Angebot so schlecht angenommen wurde – und wollte Möglichkeiten zu schaffen, um vorhandene Hemmschwellen zu überwinden. „Die Idee schlief nach der Auftaktveranstaltung ein. Als ich dann noch einmal den Kontakt zu den Initiatoren suchte und im Kleinen Haus eine ähnliche Veranstaltung ausrichten ließ, kam die Begeisterung schnell auf. Aus einer anfänglichen Idee entstand ein Verein mit 25 Ehrenamtlichen, die bereits rund 80.000 Karten vermitteln konnten“, resümiert Vereinsvorstand Krentel-Seremet stolz.

96 Prozent der Karten werden vermittelt

„Als Veranstalter weiß man, an welchen Tagen der Saal weniger gut besucht ist, wann Karten übrig bleiben. Und als Verein setzen wir an diesen zwei Stellen an: Wir vermitteln den Menschen die Angebote und erschließen dadurch der Kultur neue Kreise. Wir nehmen so eine Brückenfunktion ein.“ Wie viele Karten der Loge zur Verfügung gestellt werden, sei ganz individuell, weiß Christiane Strohbach. „Je nach Partner und Kapazität geben die einen Veranstalter zwei und die anderen 600 Karten pro Monat an die KulturLoge weiter.“ Die Vermittlungsrate liege bei stolzen 96 Prozent.

Die Anmelderichtlinien für neue Gäste orientieren sich an denen der Tafel. Die Idee ist dabei ähnlich: Eine Person weist einmal im Jahr das monatliche Einkommen nach, kann danach im System aufgenommen werden und Angebote in Anspruch nehmen. Die Menschen kommen über Mund-zu-Mund-Propaganda oder finden ihren Weg über die Flyer der KulturLoge, die bei den Sozial- und Kulturpartnern ausgelegt sind. Darin finden sich alle wichtigen Informationen zu dem Verein, den Partnern und ein Anmeldebogen mit einer Auswahl an Kulturbereichen, aus dem der neue Gast seine Interessen wählen kann. So können die 25 ehrenamtlichen Vermittlerinnen jedem Gast ein individuelles Angebot machen. Wurde eine passende Veranstaltung gefunden, wird der Name des Gastes an den Veranstalter weitergeleitet. Dieser setzt ihn dann auf die Gästeliste.

Niemand muss alleine gehen

Dreißig Minuten vor Vorstellungsbeginn können die Karten gegen Vorlage eines Ausweisdokumentes an der Abendkasse abgeholt werden. „Ein Einkommensbescheid ist nicht notwendig. Unsere Gäste sollen die Veranstaltung wie alle anderen unbeschwert genießen dürfen“, erklärt Strohbach, Mitarbeiterin seit 2013. „Des Weiteren lassen wir immer mindestens zwei Karten an der Abendkasse hinterlegen, damit niemand alleine gehen muss. Je nach Bedarf, wenn es beispielsweise (Enkel-)Kinder in der Familie gibt, werden auch mehr als zwei Karten vermittelt.“

Eine der ehrenamtlichen Vermittlerinnen ist Marina K. (Name redaktionell geändert). Sie war für zweieinhalb Jahren als Gästin im Verein eingetragen und ist nun seit Oktober vergangenen Jahres als Vermittlerin tätig. „Ich wollte dem Verein nach der schönen Zeit etwas zurückgeben.“ Marina K. sei damals über eine Bekannte auf den Verein aufmerksam geworden und hatte das Antragsformular anfangs schon eine Weile bei sich zu Hause liegen, bevor sie sich schließlich doch ein Herz fasste und ihren Rentenbescheid vorlegte. Ab da ging dann alles sehr schnell. „Bei den ersten kostenfreien Veranstaltungen war ich noch sehr vorsichtig, wo gibt es denn heute noch etwas geschenkt? Ich wollte mir die ganze Situation erstmal in Ruhe anschauen und mir eine eigene Meinung bilden.“ Sie schätzt die Arbeit des Vereins und dass sie als Vermittlerin selbst aktiv werden kann. Auch wenn sie nicht will, dass ihr Name in der Zeitung zu lesen ist, steht sie mittlerweile dazu, dass sie Gästin der Loge war, und empfiehlt den Verein Bekannten weiter.

„Ein Geschenk für mich und alle Menschen, die nicht so begütert sind“

Auch Gerald Kümmeritz ist Gast der Loge und bereits seit 2015 dabei. „Ich bin schon immer kulturell interessiert, aber es war schwer, an Karten zu kommen – einmal in finanzieller Hinsicht, aber auch als Rollstuhlfahrer.“ Die Erinnerungen an über 40 Kulturveranstaltungen, die er dank der Loge machen konnte, sammelt er seit jeher in einem Ordner. „Ein besonders schönes Erlebnis war für mich das erste Mal Semperoper.“

Ein Sozialarbeiter der Werkstätten Weißig kam damals auf ihn zu und vermittelte ihm den Kontakt. Er schätze es, dass die Veranstaltungen so vielseitig sind und seine Barriere zu keiner Zeit ein Problem darstellte. Auch war es für ihn nie eine Überwindung, sich als Gast zu bekennen: „Die Veranstaltungen sind ein Geschenk für mich und alle Menschen, die nicht so begütert sind. Und mit der zweiten Karte konnte ich immer noch jemanden glücklich machen, mal jemanden aus der Familie oder eine Person aus der Werkstatt.“

Gerald Kümmeritz ist Gast der Dresdner KulturLoge. Das bisher schönste Erlebnis für den Rollstuhlfahrer: „das erste Mal Semperoper“. © Quelle: Dietrich Flechtner

Die Corona-Pandemie war auch für die KulturLoge eine schwierige Zeit. „Durch den Wegfall der Veranstaltungen mussten wir kreativ werden und versuchten, den Menschen das digitale Angebot näherzubringen. Das waren zum Beispiel das Vermitteln und Weiterleiten der Links für die Wohnzimmerkonzerte. Aber das war nur eine Übergangslösung. Unsere Hauptaugenmerk liegt nun mal darauf, die Leute nach draußen zu bringen“, so Krentel-Seremet. „Über diesen langen Zeitraum sind unsere Vermittlerinnen weiterhin mit den Menschen in Kontakt geblieben. Wir konnten zwar viel weniger anbieten, dennoch waren wir ein Fenster nach außen und unsere Gäste hatten jemanden, mit dem sie über die ganze Situation sprechen konnten“, ergänzt Strohbach.

2021 kam auch die Idee der Kulturpost auf. Für dieses Projekt stellen Verlage aus und um Dresden dem Verein Bücher, CDs und Spiele zur Verfügung, die dieser dann an seine Gäste vermittelt. „Wir haben aus der Not eine Tugend machen können und mittlerweile über 900 Exemplare verschickt. So erreichten wir die Leute noch einmal auf einer anderen Ebene und konnten uns ein weiteres Genre erschließen“, erzählt Krentel-Seremet. Das Projekt entwickelte sich schnell zu einem weiteren Standbein.

„Wir freuen uns über jeden, der kommt, aber auch über jeden, der wieder geht“, fasst Strohbach das Konzept des Vereins zusammen, „Unser Hauptziel ist es, Menschen mit geringem Einkommen an die Kultur heranzuführen. Wenn sich aber ihre soziale Situation verbessert und sie Abschied von uns nehmen, macht uns das sehr glücklich.“ Am Freitagnachmittag (ab 14 Uhr) will der Verein sein zehnjähriges Bestehen mit einer KulTour zu ausgewählten Sozial- und Kulturpartnern feiern. Ab 17 Uhr gibt es dann eine Feier in der Hochschule für Musik.

Im Internet: kulturloge-dresden.de