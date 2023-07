Zschertnitz: Ertappte Einbrecherin beißt Polizist ins Bein

Dresden. Eine auf frischer Tat erwischte Einbrecherin hat am Freitag in Dresden einem Polizisten in den Oberschenkel gebissen. Der Beamte wurde leicht verletzt.

Die 23-Jährige war am Abend über einen Balkon in eine Wohnung an der Paradiesstraße geklettert. Bewohner überraschten die Einbrecherin und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Beim Transport zum Polizeirevier biss die Frau dann zu. Ein Drogentest bei der 23-Jährigen verlief positiv.

DNN