﻿Zigarettenautomat gesprengt: Polizei stellt drei Verdächtige

Dresden. Dresdner Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag eine Jugendliche und zwei Männer vorläufig festgenommen. Das Trio steht im Verdacht, kurz zuvor einen Zigarettenautomaten am Schilfweg in Dresden-Seidnitz gesprengt zu haben.

Zeugen hatten beobachtet, wie drei Personen den Automaten mittels Pyrotechnik aufsprengten und informierten die Polizei. Die Beamten konnten die Jugendliche und die zwei Männer, auf die die Täterbeschreibung passte, auf der Straße Altseidnitz stellen. Einer der beiden Männer war zudem leicht verletzt. In der Nähe entdeckten die Polizisten einen Rucksack, den das Trio dort offenbar zuvor abgelegt hatte. In ihm befanden sich mehrere Zigarettenschachteln, die augenscheinlich aus dem Automaten stammten. Die Polizisten nahmen die drei Deutschen vorläufig fest. Angaben zum Schaden liegen noch nicht vor.