Dresden. Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag einen Zigarettenautomat an der Zamenhofstraße in Dresden-Leuben beschädigt und Tabakwaren gestohlen. Die Täter zündeten nach Angaben der Polizei Pyrotechnik in dem Automaten, der dadurch zerstört wurde. Ein Täter wurde beobachtet, wie er danach einige Zigarettenschachteln in einen Müllsack steckte und weglief. Der Diebstahlsschaden ist noch nicht bekannt, den Sachschaden schätzt die Polizei indes auf rund 5000 Euro.

Von bw