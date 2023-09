﻿Dresden: Zieht die Lkw-Karawane von der Alberstadt nach Kaditz?

Dresden. Als Beate Petter vor zwei Jahren ins Mika-Quartier nach Kaditz gezogen ist, hatte sie klare Vorstellungen: Wohnen im Grünen am Stadtrand, im modernen Neubau, in angenehmer Ruhe. Jetzt muss die Dresdnerin um ihr idyllisches Wohnumfeld fürchten. „Wir“, sagt sie im Namen vieler Bewohner, „haben Angst, dass unser Wohngebiet mit Sattelschleppern zugeparkt wird.“

Riesiger Lkw-Parkplatz in der Stauffenbergallee

Die Stadtverwaltung will den Zollhof von der Schützenhöhe in der Alberststadt auf ein unbebautes Grundstück in der Nähe des Hornbach-Baumarktes in Kaditz verlagern. Schwere Lastkraftwagen, vor allem aus Osteuropa und der Türkei, werden im Zollhof abgefertigt. Besonders an Wochenenden stauen sich die großen Fahrzeuge im Umfeld des Zollamtes. Manchmal sieht die Stauffenbergallee wie ein riesiger Lkw-Parkplatz aus, zum Leidwesen der Anwohner.

Unterlagen für Kaditz liegen schon aus

Die Stadt hat Unterlagen für den neuen Zollhof ausgelegt, die Petter wenig Gutes befürchten lassen. Die Anlage soll einen Parkplatz mit 33 bis 45 Stellplätzen erhalten. Viel zu wenig, so die Anwohnerin, auf der Stauffenbergallee stauen sich in Spitzenzeiten bis zu 120 Sattelschlepper. „Wo werden die Fahrer ihre Fahrzeuge also abstellen?“, fragt Petter und gibt gleich die Antwort: „Bei uns vor der Haustür im Wohngebiet.“ Dann wäre es mit der Ruhe vorbei im Mika-Quartier.

CDU kritisiert Baubürgermeister

CDU-Stadtrat Veit Böhm teilt die Bedenken und zeigt sich verwundert, dass die Unterlagen für die Pläne in Kaditz schon ausliegen. Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau hätten die ablehnenden Stimmen überwogen. „Trotzdem schafft der Baubürgermeister wieder vollendete Tatsachen“, ärgert sich Böhm. Die Verwaltung habe zahlreiche Prüfaufträge erhalten, es gebe bessere Standorte für den Zollhof, findet Böhm. „Wir haben Variantenuntersuchungen gefordert.“

Andere Flächen besser geeignet?

So sei die Fläche neben der Autobahnmeisterei am Lausaer Weg in Rähnitz in direkter Autobahnnähe eine sehr gute Alternative. Stadtrat Torsten Nitzsche (Freie Wähler/Freie Bürger) bringt neben der Autobahnmeisterei den Hammerweg ins Gespräch. „Dort gibt es große Grundstücke, auf denen die Sattelschlepper stehen könnten, ohne Anwohner zu stören“, findet er.

Stadtbezirksbeirat war dagegen

Böhm erinnert daran, dass der Stadtbezirksbeirat Pieschen die Pläne in Kaditz schon im Februar 2022 abgelehnt hat – mit 16 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung. Er fordert mindestens 100 Stellflächen für Lkw in Kaditz. „Sonst ist der Bebauungsplan für uns nicht zustimmungsfähig.“ Das Problem werde nicht gelöst, sondern von der Stauffenbergallee nach Kaditz verlagert. Es komme keinesfalls in Betracht, den P + R-Platz in Kaditz für Lkw-Flächen zu opfern. „Dieser Parkplatz wird von Pendlern und Gästen der Stadt gut angenommen.“

Ausschuss bleibt Herr des Verfahrens

Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) erklärte auf Nachfrage, im Ausschuss sei abgestimmt worden, dass die Stadt frühzeitig in die Beteiligung gehen und die Unterlagen offenlegen dürfe, um keine Zeit zu verlieren. „Da empfehle ich einen Blick ins Protokoll der Ausschusssitzung. Die Ergebnisse der Prüfaufträge liegen vor und werden in der nächsten Ausschusssitzung vorgestellt. Der Ausschuss bleibt Herr des Verfahrens“, versichert der Baubürgermeister.

