Dresden. Die Polizeidirektion Dresden geht derzeit einem Hinweis zu einem verdächtigen Ansprechen eines 8-Jährigen nach und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte ein Unbekannter am Montag den Achtjährigen auf der Bürgerstraße in Höhe der Leisniger Straße aus einem Auto heraus angesprochen. Er bot ihm ein Stück Schokolade an und forderte den Jungen auf in das Auto zu steigen. Das Kind entfernte sich stattdessen vom Wagen und wandte sich an seine Eltern.

Bei dem Auto handelte es sich um einen schwarzen Kleinwagen mit Berliner Kennzeichen. Der Fahrer war etwa 40 Jahre bis 50 Jahre alt und hatte graue Haare. Er sprach gebrochenes Deutsch.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt, dem unbekannten Mann oder dem dunklen Kleinwagen machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

