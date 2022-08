Die Dresdner Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung in der Tramlinie 13 in Richtung Mickten. Ein Unbekannter belästigte eine Frau und schlug einen Mann, der eingreifen wollte, ins Gesicht.

Ein 24-Jähriger wollte eingreifen als ein Unbekannter in der Straßenbahn eine Frau belästigte. (Symbolbild)

Zeugenaufruf: Mann in Linie 13 von Unbekanntem geschlagen

Dresden-Johannstadt. Die Dresdner Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung in einer Straßenbahn der Linie 13 in Richtung Mickten. Offenbar hatte ein Unbekannter in der Bahn kurz nach der Haltestelle Straßburger Platz eine ebenfalls unbekannte Frau belästigt.

Als ein 24-Jähriger einschreiten wollte, wurde er von dem Täter geschlagen und leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und den unbekannten Beteiligten machen können. Ebenso sucht die Polizei Foto- und Videoaufnahmen vom Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

