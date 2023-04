Zentralbibliothek lädt zur Vernissage „Wirte im Lockdown“ von Helena Heilig

Dresden. Am Mittwoch lädt die Zentralbibliothek im Kulturpalast um 17 Uhr zur Vernissage der Foto-Ausstellung „Wirte im Lockdown“ der Münchner Künstlerin Helena Heilig ein. Für ihr Fotoprojekt reiste sie während der Corona-Pandemie durch Deutschland, um diesen Ausnahmezustand zu dokumentieren.

DNN-Gastrokritikerin Kaddi Cutz begleitete sie bei ihren Fototerminen in Dresden und schrieb auf, was Dresdner Gastronomen von ihrem Leben erzählten. „Wirte im Lockdown – Dresden“ zeigt die so entstandenen Eindrücke, wobei jedes Porträt eine Matrix des Stillstands, jeder Begleittext ein Blick durchs Schlüsselloch ist, so die Veranstalter.

Der Eintritt ist frei. Außerdem wird eine Tombola veranstaltet. Kaddi Cutz führt durch die Vernissage, musikalische Unterstützung erhält sie von der Sängerin Lidia Valenta. Bis zum 13. Mai ist die Ausstellung im Foyer des 2. Obergeschosses der Zentralbibliothek während der Öffnungszeiten montags bis sonnabends von 10 bis 19 Uhr zu besichtigen.