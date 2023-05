﻿Dresden zeigt vor dem Rathaus Haltung gegen Hass und Hetze

Die rechtsextremen „Freien Sachsen“ wollen am Donnerstag vor dem Rathaus eine Kundgebung abhalten. Der Platz ist schon besetzt von Menschen, die Haltung zeigen – symbolisch.

Dresden. Am Donnerstag entscheidet der Stadtrat, wo und wie Dresden Asylbewerber unterbringt. Die rechtsextreme Kleinpartei „Freie Sachsen“ hat ihre Anhänger zu einer Kundgebung vor dem Rathaus aufgerufen. Die Rechtsextremen wollen am Containerstandort in Sporbitz starten und vor dem Rathaus die Stadtratsdebatte via Livestream verfolgen. Wenn die Teilnehmer ihren Blick auf den Bauzaun am Rathaus richten, werden sie feststellen: Dresden zeigt Haltung.