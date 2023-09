﻿Dresden: Zahlreiche Besucher beim 30. Tag des offenen Denkmals

Dresden. Unter dem Motto „Talent Monument“ fand am Sonntag der Tag des offenen Denkmals statt, der in diesem Jahr den Blick auf die (verborgenen) Talente unterschiedlichster Denkmale legen sollte. Zahlreiche Besucher verschlug es bei sommerlichen Temperaturen in Dresdens Kirchen, auf den Elbeschleppkahn Waltraut, auf Friedhöfe oder in die Museen. Über 50 Denkmale mit rund 150 Events hatten ihr Programm bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz angemeldet, darunter auch Gartenanlagen, Schlösser und Künstlerhäuser, so etwa die Villa Wigman oder das Atelierhaus Edmund Moeller.

In der Stadtvilla konnten die Gäste die Wirkungsstätte der Tänzerin, Choreografin und Pädagogin Mary Wigman, die von 1920 bis 1942 ebenfalls dort wohnte, und die drei unter ihrer Aufsicht erbauten Säle erkunden.

Das Atelierhaus des Bildhauers Edmund Moeller und heute Sitz des Vereins Freie Akademie Kunst+Bau lud die Besucher ein, bei Workshops mitzumachen, Ateliers und Garten zu besichtigen. Zu den Mandolinenklängen des Ensembles „Los Hermanos“ konnten die Gäste im Schatten der Bäume verweilen oder an einer Führung durch den Skulpturenpark teilnehmen. In den DDR-Jahren nutzte die Produktionsgenossenschaft Kunst am Bau das Gelände. Die Gruppe um Friedrich Kracht, Karl-Heinz Adler und Johannes Peschel schuf u. a. Formsteinwände, Rutschelefanten und zahlreiche Plastiken.

