﻿Dresden in Zahlen: So entwickelte sich die Bevölkerung 2022

Dresden. Wie viele Dresdner sind im Stadtgebiet geboren? In welchem Bezirk wohnen die meisten Menschen? Wer zog weg, wer kam neu in die Stadt? Auf diese und viele weitere Fragen liefert ein Blick in das Heft „Dresden in Zahlen“ Antworten. Die Kommunale Statistikstelle der Landeshauptstadt wertete dafür unter anderem Melderegister, Geodaten und Zahlen von Landes- und Bundesbehörden aus.

Dresden wächst auf fast 570 000 Einwohner an

Zum Stichtag 31. Dezember 2022 lebten 569 173 Menschen im Stadtgebiet. Das sind beinahe 9000 mehr als 2018, gegenüber 2005 sogar ein Zuwachs von über 100 000 Bewohnern. Von den rund 570 000 Einwohnern sind beinahe 260 000 in Dresden geboren, ein Anteil von knapp unter 46 Prozent. Weitere 12 Prozent der Einwohner (etwa 68 000 Menschen) sind im Umland auf die Welt gekommen. Insgesamt stammen mit 69 Prozent mehr als zwei Drittel der Bürger gebürtig aus dem Freistaat Sachsen.

Der Anteil der gebürtigen Sachsen innerhalb der Bürgerschaft ist seit Jahrzehnten rückläufig, 2005 lag er bei 76 Prozent, 2018 bei 71 Prozent. Die Statistiker benennen für diesen Trend zwei Hauptgründe: der enorme Geburtenrückgang in den neuen Bundesländern in den 90ern und anhaltende Zuwanderung aus anderen Bundesländern und dem Ausland.

Mehr Todesfälle als Geburten

Insgesamt wuchs die Dresdner Bürgerschaft 2022, allerdings nur durch Zuzug. 4740 Geburten standen 6048 Todesfälle im Stadtgebiet gegenüber. 31 811 Menschen verließen die Stadt, aber für 41 205 Personen ist Dresden 2022 Hauptwohnsitz geworden – ein Plus von beinahe 9500. Viel Austausch gab es zwischen der Landeshauptstadt und dem Umland. Darunter versteht die Statistik die Kreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Teile der Kreise Bautzen und Mittelsachsen. 7878 Personen verließen Dresden in Richtung ländliche Gebiete. Den entgegengesetzten Umzug traten 5036 Neu-Dresdner an, die aus dem Umland zuzogen.

Mit 21 091 Personen stammt der größte Teil der Zuzüge aus dem Ausland. Die Anzahl der außerhalb Deutschlands geborenen Dresdner Bürger stieg von 42 959 (2005) auf 64 598 (2018) bis zum Stand von 81 061 (2022). Davon besitzen etwa 22 300 die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Statistik benennt auch die wichtigsten Geburtsstädte dieser Gruppe. Vierstellig sind nur zwei, nämlich Damaskus auf Platz eins (1630) und Kiew auf Platz zwei (1277).

Der Einfluss des russischen Krieges auf die Ukraine zeigt sich hier deutlich: In den Top-10 sind neben Kiew auch noch die ukrainischen Großstädte Charkiw (878) und Odessa (570) vertreten. Insgesamt leben nun etwa 8600 ukrainische Staatsbürger in Dresden, die im vergangenen Jahr wegen des Krieges ihre Heimat verlassen haben.

Die ältesten und jüngsten Stadtteile

Die Statistik schlüsselt die Bürgerschaft auch nach Stadtteilen auf. Der Bevölkerungsreichste davon ist die Äußere Neustadt mit mehr als 18 000 Bewohnern, der Stadtteil mit den wenigsten Hauptwohnsitzen ist die Innere Altstadt mit nur 2675 dort gemeldeten Personen.

Der Stadtteil mit den ältesten Bewohnern ist Kleinpestitz/Mockritz. Dort sind 41,4 Prozent der Einwohner über 60 Jahre alt, im gesamten Stadtgebiet sind es nur 27,3 Prozent. Besonders jung ist dagegen Löbtau-Nord, der Bezirk mit der höchsten Quote für die Altersgruppe null bis fünf. Der Anteil der sechs bis 17-Jährigen ist in Lockwitz am höchsten. Insgesamt halten sich Männer und Frauen in Dresden beinahe die Waage. Frauen haben mit 0,3 Prozentpunkten einen minimalen Vorsprung.

Die aktuelle Ausgabe „Dresden in Zahlen“ gibt es unter dresden.de zum Download. Wer das 39 Seiten starke Heft in Papierform möchte, kann es bei der Kommunalen Statistikstelle unter 0351 488 11 00 oder per Mail an statistik@dresden.de bestellen.

