﻿Dresden: Zahl der Arbeitslosen im Juni leicht gestiegen

Dresden . Die schwächelnde Konjunktur schlägt weiter auf den Arbeitsmarkt durch. Die Zahl der Arbeitslosen ist in Dresden im Juni leicht gestiegen. Insgesamt waren 18 200 Menschen ohne Job und damit 39 mehr als im Mai, aber 472 weniger als vor einem Jahr, teilte die Agentur für Arbeit in Dresden mit. Die Arbeitslosenquote betrug unverändert zum Mai 5,9 Prozent, im Juni 2022 lag sie um 0,3 Punkte höher.

Agenturchef Pratzka: Nachfrage nach Arbeitskräften ungebrochen hoch

Jan Pratzka, Vorsitzender der Agentur für Arbeit Dresden, sagt zur kaum veränderten Lage: „Die Arbeitskräftenachfrage ist ungebrochen hoch, wenn auch unter Vorjahresniveau, und untermauert den anhaltend hohen Fachkräftebedarf der Dresdner Wirtschaft.“ Er verweist auf die Beschäftigtenstatistik, derzufolge die Zahl der versicherungspflichtig Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahresquartal um mehr als 3700 angestiegen ist. Zugelegt hätten vor allem das verarbeitende Gewerbe und die Bereiche Information & Kommunikation sowie Erziehung & Unterricht. Weniger Beschäftigte habe es dagegen im Handel, am Bau und in der Forstwirtschaft gegeben.

Noch 690 junge Leute ohne Ausbildungsplatz

Mit dem Schuljahresende rückten nun wieder die Jugendlichen ohne Ausbildungsvertrag in den Fokus. Das seien im Bereich Dresden rund 690. Sie könnten aus mehr als 1200 Lehrstellen in nahezu allen Berufsbereichen wählen, so Pratzka. Die Berufsberatung der Agentur stünde in den Sommerferien jeweils dienstags von 8 – 12 Uhr und 14 – 18 Uhr für Nachfragen offen, Informationen gebe es aber auch umfangreich im Onlineangebot der Behörde.

Ungeachtet der konjunkturellen Probleme herrscht weiter Personalmangel. Der Dresdner Agentur wurden 1152 offene Stellen gemeldet. Das waren 87 mehr als im Vormonat, jedoch 182 weniger als im gleichen Monat des vergangenen Jahres. Neben den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (244 Stellen) kamen die meisten Angebote aus der öffentlichen Verwaltung (168), der Zeitarbeit (146) sowie dem Handel (99) und dem Gesundheits- und Sozialwesen (93).

DNN