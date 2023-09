Wohnungsbau braucht staatliches Hilfsprogramm

Dresden. Wer dachte, es wird schon nicht so schlimm kommen, wurde diese Woche eines Besseren belehrt: Der Immobilienmarkt in Dresden ist krachend zusammengebrochen. Zahl der Verkäufe? Halbiert. Geldumsatz? Halbiert. Verkauf von Eigentumswohnungen? Um drei Viertel geschrumpft. So steht es im aktuellen Grundstücksmarktbericht der Landeshauptstadt. Das sind ganz schlechte Nachrichten für alle Mieterhaushalte in Dresden. Die Mieten werden weiter steigen, ist die Kernaussage des Berichts.

Der Druck auf den Wohnungsmarkt wächst. Wegen der Inflation und der steigenden Zinsen können es sich immer weniger Menschen leisten, in die eigenen vier Wände zu ziehen. Sie machen ihre Mietwohnungen nicht frei. Wegen Inflation, steigender Baukosten und steigender Zinsen werden immer weniger Wohnungen gebaut. Die Neubautätigkeit ist zum Erliegen gekommen. Schlimmer noch: Große Projektentwickler, die in den vergangenen Jahren Milliarden Euro bewegt haben, stehen am Abgrund.

Neue Ansiedlungen bringen neue Mitbürger

Kein Wohnungsbau trifft auf steigenden Bedarf. Viele Menschen strömen aktuell aus den unterschiedlichsten Gründen ins Land und haben Anspruch auf ein Dach über dem Kopf. Dresden freut sich über große Industrieansiedlungen. Das bringt neue Arbeitsplätze und neue Menschen in die Stadt. Was den Druck auf den Wohnungsmarkt weiter erhöht.

Kein Angebot, hohe Nachfrage: Man muss kein Wirtschaftswissenschaftler sein, um sich ausrechnen zu können, was das bedeutet. Wenn der Regierung dann nichts Besseres einfällt, als über einen Mietenstopp nachzudenken, besteht nur noch wenig Hoffnung. 400 000 neue Wohnungen im Jahr stehen im Koalitionsvertrag dieser Ampel in Berlin, die das Talent besitzt, viele Luftschlösser wie einen klimaneutralen Gebäudebestand bis 2045 zu bauen.

Besser wäre es, wenn in Berlin der reale Wohnungsbau angekurbelt würde: mit einem milliardenschweren staatlichen Hilfsprogramm. Politik heißt steuern und Anreize für gewünschte Ziele setzen. Wohnungsbau ist zum Minusgeschäft geworden, also müssen Anreize her. Nur mehr Angebote bringen den aus den Fugen geratenen Markt wieder ins Gleichgewicht.

