Finanzen

Erstmals liegen Zahlen vor, wo es durch die Grundsteuerreform in Dresden teuer wird. Die CDU will eine Kostenexplosion verhindern.

In Dresden liegen erstmals Zahlen für die Folgen der Grundsteuerreform vor. Sie zeigen auch, wo es am teuersten werden könnte. Die CDU will eine Kostenexplosion verhindern.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket