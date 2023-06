Patronen mit Reizstoffmunition gefunden

Drei Verletzte bei Streit am Bönischplatz in Dresden – Zeugen berichten von Schüssen

Am späten Montagabend wurden drei Männer bei einem Streit am Bönischplatz in Dresden-Johannstadt verletzt. Laut Zeugen seien dort auch Schüsse gefallen. Die Polizei fand vor Ort Patronenhülsen, die auf den Einsatz von Reizstoffmunition hindeuten.