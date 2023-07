﻿Dresden wird Logistikzentrum für Hilfsgüter

Dresden. Auf der Bremer Straße, gleich hinter dem Kühlhaus, hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) eine Lagerhalle gebaut. Länger konnte der Neubau nicht werden, erklärt DRK-Logistikchef Lars Erdmann. Ein Abwasserkanal war im Weg. Höher konnte die Hilfsorganisation auch nicht bauen. „Dann hätten wir eine Sprinkleranlage einbauen müssen und würden das Material nicht versichert bekommen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Europäischer Logistikstandort für Hilfsgüter

Dresden ist zum europäischen Logistikstandort für Hilfsgüter geworden, was auch mit dem Flughafen in Klotzsche zusammenhängt, von dem aus nahezu ohne Einschränkungen Flieger mit Hilfsmaterial starten können. Material, das in der Halle an der Bremer Straße gelagert wird: Medizinprodukte, Masken, Schutzausrüstung und Gummistiefel auf Ebola-Standard.

Konsequenz der Corona-Pandemie

„Wenn es eine Krisensituation in einem EU-Land gibt, melden wir unsere Ressourcen und bei Bedarf wird darauf zurückgegriffen“, erklärt Erdmann. Das Logistikzentrum sei eine Konsequenz aus der Corona-Pandemie. „Die Europäische Union hat entschieden, Reserven anzulegen, die sich schnell aktivieren lassen. Wir sind ein Standort“, so der DRK-Cheflogistiker.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein 40 Quadratmeter großer Raum als Lager

Die europäischen Pläne waren deckungsgleich mit denen des DRK, das bis 2015 als Lager einen 40 Quadratmeter großen Raum nutzte. „Es waren Friedenszeiten und es gab keine flächendeckenden Krisen.“ Das Jahrhunderthochwasser 2002 war ein lokales Ereignis, für das die Hilfsorganisationen ihre Ressourcen aus anderen Bundesländern nach Sachsen brachten.

Bauen ist günstiger als mieten

Doch dann kam das Jahr 2015 und Tausende Menschen brauchten Unterkünfte. „Am Anfang waren alle komplett überfordert“, erinnert Erdmann sich. Wenig später kam mit Corona die nächste flächendeckende Krise über Deutschland und Europa. Deshalb habe das DRK einen Neubau geplant. „Das ist für uns günstiger als Lagerflächen zu mieten“, so Erdmann.

Platz für 2500 Europaletten

Platz für 2500 Europaletten ist in der Halle, die inklusive Ausstattung fast vier Millionen Euro gekostet hat und über ein Schieberegalsystem verfügt. Per Knopfdruck öffnet sich die Regalfront, in der das angeforderte Material liegt. „Wir wurden schon zehnmal angefordert“, erklärt Kai Kranich, Sprecher des DRK-Landesverbandes. Nicht nur die Flughäfen in Dresden und Leipzig sind ein strategisches Plus, sondern auch die Lage von Dresden. „Die Ukraine braucht viel Unterstützung. Von Dresden aus sind die Sattelschlepper schnell vor Ort.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Logistik passt ins Portfolio

Acht weitere Mandanten aus dem Bereich Blaulicht lagern Material in dem Logistikzentrum, erklärt der Sprecher. Perspektivisch plant das DRK eine zweite Halle. „Logistik passt in unser Portfolio“, so Kranich, die Waldbrände in der Sächsischen Schweiz im vergangenen Jahr waren die erste Bewährungsprobe. „Da haben wir die komplette Rückführungslogistik übernommen und 80 Kilometer Schlauchstrecke von über 100 Feuerwehren abgebaut und den Eigentümern zurückgegeben.“

DNN