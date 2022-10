﻿Dresden wird grüner: Pflanzsaison für Bäume läuft

Das Ziel von 1000 Neupflanzungen kann die Stadt wohl bis Ende des Jahres erreichen. Nur gleichen diese zunächst nur den Verlust klimageschädigter Bäume aus. Der Bestand wächst dadurch nicht.

Dresden. Die Bäume auf dem Altmarkt waren erst der Anfang. Deren Pflanzung eröffnete Ende September die Herbstpflanzsaison in den Straßen und Parkanlagen der Stadt. Bis zum Winter sollen über 750 Bäume gepflanzt werden. 429 davon durch Landschaftsbaufirmen, 263 an den Fußwegen durch den Regiebetrieb der Landeshauptstadt und 63 in Parkanlagen.

Bestand dennoch nicht erhöht