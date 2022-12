﻿Wird die Tolkewitzer Straße in Dresden zum Versuchsobjekt?

Dresden. Die Bauarbeiter waren noch gar nicht da. Aber der Plan der Stadtverwaltung, auf der Tolkewitzer Straße in Richtung Schillerstraße das Straßenbahngleis als Fahrspur für den motorisierten Individualverkehr abmarkieren zu lassen, bringt die Kommunalpolitik auf den Plan. Die CDU-Stadtratsfraktion hat jetzt einen Eilantrag eingebracht, der fordert, die Abmarkierung zu einem Verkehrsversuch zu deklarieren. Nach vier Wochen soll die Verwaltung Bilanz ziehen und entscheiden, ob das Gleis dauerhaft gesperrt werden kann oder nicht.

Auswirkungen genau kontrollieren

Der Stadtrat habe im Frühsommer einem Paket zur Beschleunigung von Bussen und Straßenbahnen zugestimmt, zu dem auch die Tolkewitzer Straße gehört habe, so CDU-Verkehrspolitiker Veit Böhm. Deshalb werde sich die CDU nicht gegen die Pläne stellen. „Wir müssen aber die Auswirkungen sehr genau kontrollieren“, fordert Böhm. Zum einen müsse geprüft werden, wie sich der Wegfall einer Spur auf die Durchschnittsgeschwindigkeit der Kraftfahrzeuge auswirke. Zum anderen müssten auch die Auswirkungen auf die Wohngebiete ins Auge gefasst werden. „Kommt es zu verstärktem Schleichverkehr?“, sei eine Fragestellung, die untersucht werden müsste, so der CDU-Stadtrat.

Autofahrer am Wasserwerk warnen

Schließlich will die CDU, dass eine Verkehrsbeeinflussungsanlage am Wasserwerk Tolkewitz installiert wird. Dort haben die Autofahrer die Möglichkeit, geradeaus über die Wehlener Straße in die Stadt zu fahren oder nach rechts in die Tolkewitzer Straße einzubiegen. „Sie sollten auf die Staugefahr aufmerksam gemacht werden“, findet Böhm. Wenn dann noch die Ampelschaltungen auf der Wehlener und Schandauer Straße optimiert würden, könnte das Verkehrsaufkommen in Richtung Schillerplatz reduziert werden, glaubt Böhm.

Nasskaltes Wetter vereitelt Pläne

Der Eilantrag soll am 15. oder 16. Dezember im Stadtrat debattiert werden – wenn Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) eine Eilbedürftigkeit sieht. Wenn nicht, verschiebt sich die Debatte ins neue Jahr. Ob bis dahin die Farbe auf den Straßenbahngleisen aufgetragen ist, steht noch nicht fest. Bisher hat das nasskalte Wetter die Pläne vereitelt.

Meinungsbild der Betroffenen

CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger wendet sich jetzt in einem Schreiben an die Bewohner der Tolkewitzer Straße und der umliegenden Zubringerstraßen. Er weist darin auf den Vorschlag der CDU hin und fordert die Anwohner auf, sich einzubringen. „Ich bin gespannt auf das Meinungsbild bei den Betroffenen“, erklärte Krüger.

Verbesserungen für 32 000 Fahrgäste

Wenn die Autos nicht mehr das Straßenbahngleis befahren dürfen, bleiben die Straßenbahnen im Berufsverkehr nicht im Rückstau vom Schillerplatz stecken. Die Dresdner Verkehrsbetriebe versprechen sich eine deutlich höhere Pünktlichkeit der Straßenbahnen. Die Abmarkierung werde Verbesserungen für 32 000 Fahrgäste pro Tag bringen, hieß es.