Dresden wird bestreikt

nach dem Streik ist vor dem Streik: Nachdem die Gewerkschaft Verdi bereits am vergangenen Freitag die Dresdner Verkehrsbetriebe lahmgelegt hatte, folgen in dieser Woche weitere Aktionen. So legen heute unter anderem Mitarbeiter der Sparkassen und der Stadtverwaltung ihre Arbeit nieder.

Die Mitarbeiter der städtischen Kitas und Horte in Dresden treten am Mittwoch in den Streik (Symbolbild). © Quelle: Carsten Rehder/dpa

Am Mittwoch kommt es dann ganz dicke: Auch das Städtische Klinikum, Kitaeinrichtungen und - wieder einmal - die Verkehrsbetriebe werden bestreikt. Verdi geht also offensiv in den Frühling. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wir brauchen in Sachsen dringend mehr standortnah erzeugten, preiswerten und sicheren Strom aus erneuerbaren Quellen. Und wir müssen das in einem höheren Tempo erreichen als bislang. Wolfram Günther Sachsens Energieminister, beim Besuch des sächsischen Kabinetts am Montag in Brüssel

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Das Hotel Stadt Rom an seinem Standort auf dem Neumarkt. © Quelle: Archiv

Wann das „Hotel Stadt Rom“ am Neumarkt in Dresden wiederaufgebaut wird

2019 hat der Stadtrat den Wiederaufbau des „Hotel Stadt Rom“ am Neumarkt beschlossen. Das Bauleitverfahren läuft, aber bis zum Baustart gibt es noch viele Schritte. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Das Leipziger Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten Claudia Maicher (Grüne) war schon mehrfach Ziel von Angriffen. © Quelle: André Kempner

Bedrohungen und Angriffe: Sachsen will Hilfen für Lokalpolitiker ausbauen

Politiker und öffentliche Amtsträger sind in Sachsen wiederholt zur Zielscheibe von Beleidigungen, Bedrohungen und Angriffen geworden. Jetzt reagiert der Freistaat: Der Schutz und die Hilfen sollen verbessert werden – insbesondere in den Kommunen. Jetzt lesen

Termine des Tages

17:30 Uhr Stadtbezirksbeirat Altstadt - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um Fördergeld für das Kindernachtskaten im Skatepark und für die Feier zum 33-jährigen Bestehen des riesa efau. Ort: Evangelische Hochschule Dresden, Dürerstraße 25, 01307 Dresden, Seminarraum 3.215

18 Uhr: Stadtbezirksbeirat Pieschen - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um aktuelle Baumaßnahmen an der Fernwärmetrasse Leipziger Vorstadt/Pieschen und damit zusammenhängende Verkehrseinschränkungen sowie um Fördergeld für die Fortführung des Projekts „blauer Freitag“ im Kulturhafen Dresden, für die Küchenausstattung für die Suppenküche Mahlzeit auf der Bürgerstraße 50 und für den Lern- und Begegnungsort „weltchen“ der Ev.-Luth. Laurentiuskirchgemeinde Dresden. Ort: Gymnasium Dresden-Pieschen, Raum 247/248 Erfurter Straße 17, 01127 Dresden

Was heute wichtig wird

Am 7. März ist der diesjährige errechnete Equal Pay Day. © Quelle: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Der 7. März ist der Equal Pay Day. Er erinnert daran: Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern schwindet nur langsam. Frauen verdienen noch immer im Durchschnitt weniger als Männer. In Sachsen betrug die Lohnlücke vergangenes Jahr im Mittel acht Prozent, wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte.

Wie hoch das Gehalt ist, hängt auch stark auch von der Region ab. Die Unterschiede sind im Westen deutlich größer als im Osten. Jetzt lesen

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Um sie geht es: In 23 Kategorien werden die Oscars am 12. März vergeben. © Quelle: picture alliance / AP Invision

... die ultimative Prognose: Der Oscar geht an ...

Sensationelle neun Nominierungen hat der Kriegsfilm „Im Westen nichts Neues“ eingesammelt. Und doch könnten andere Filme dem deutschen Beitrag am 12. März in den wichtigsten Kategorien die Trophäen abjagen. Die Voraussage ist kompliziert - allerdings nicht bei der besten Darstellerin. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihre Christin Grödel

Stellvertretende Chefredakteurin

