﻿Dresden winken zusätzliche Millionen für Südpark und Wohngebiet an der Kohlenstraße

Der Bereich um den Südpark und die Kohlenstraße ist als Fördermittelgebiet ausgewiesen worden. Allein bis 2026 könnten fast drei Millionen Euro dort investiert werden.

Dresden. Neue Impulse für den Dresdner Süden: Das Areal um den Südpark und dem angrenzenden Wohngebiet an der Kohlenstraße ist jetzt als Fördergebiet ausgewiesen worden – und kann so von zusätzlichen Millionen profitieren. Wie die Stadt mitteilte, ist dieser Bereich nun bis 2032 Teil eines Bund-Länder-Programms zur städtebaulichen Entwicklung. Allein bis Ende 2026 könnten so fast drei Millionen Euro in Projekte vor Ort fließen.