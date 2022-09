Am Sonntagnachmittag haben Unbekannte auf einem Gelände in Dresden-Wilsdruffer Vorstadt mehrere Brände gelegt. Ein Container und ein leerstehendes Gebäude wurden beschädigt.

Dresden. Am frühen Sonntagnachmittag haben Unbekannte gegen 14.15 Uhr mehrere Feuer in Dresden-Wilsdruffer Vorstadt gelegt. Auf einem Gelände an der Rosenstraße entzündeten sie zunächst in einem Container Gartenabfälle. Außerdem setzten sie in einem leerstehenden Gebäude mehrere gestapelte Holzbalken in Brand. Die Polizei ermittelt.

