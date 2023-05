Dresden will Viertel Budapester Straße Ost stärken

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

wie schnell Stadtteile kippen können, lässt sich in Prohlis, Gorbitz oder Reick beobachten. Hier gibt es noch bezahlbaren Wohnraum, hier leben deshalb viele Langzeitarbeitslose und Menschen mit Migrationshintergrund. Segregation nennen Sozialwissenschaftler den Prozess, bei dem ein Wohnquartier seine Vielfalt verliert und nur noch von einer Bevölkerungsgruppe besiedelt wird.

Tristesse pur: Die Innenhöfe hinter den Wohnzeilen an der Budapester Straße sollen aufgewertet werden. © Quelle: Thomas Baumann-Hartwig

Das Quartier Budapester Straße Ost droht zu kippen, auch hier leben viele Langzeitarbeitslose und Menschen mit Migrationshintergrund. Die Stadtverwaltung versucht nun, mit Fördermitteln zu verhindern, dass sich dieser innenstadtnahe Raum zu einem Problemviertel entwickelt. Quartiersmanagement, Kultur- und Nachbarschaftszentrum und ein großer Spielplatz sind die ersten Vorhaben, die Anwohner sollen an den Prozessen beteiligt werden. Bis 2032 läuft das Programm - für Stadtentwicklung ein kurzer Zeitraum, aber für die Entwicklung des Sozialraums Zeit genug, die Segregation zu stoppen. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wenn die Bürger nein sagen, wird das nicht dort stattfinden. Michael Kretschmer Sachsens Ministerpräsident, über die geplante Pulverfabrik des Rüstungskonzerns Rheinmetall

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Die Schausteller sorgen ein Wochenende lang für Wildwest-Stimmung am „Lößnitz River“. © Quelle: Michael Lukaszewski

30. Karl May Festspiele: Der Wilde Westen am „Lößnitz River“

Die 30. Ausgabe der Karl May Festtage in Radebeul beginnt am 19. Mai, das Programm steht bereits. Ein Überblick, was Groß und Klein auf der Festmeile im Lößnitzgrund erwartet. Beitrag mit Video. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, denkt vor einer Ansiedlung von Rheinmetall über eine Bürgerbeteiligung nach. © Quelle: Bodo Schackow

Ansiedlung von Rheinmetall: Kretschmer für Bürgerentscheid

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will vor einer Ansiedlung des Rüstungskonzerns Rheinmetall im Freisstaat die Bürger nach ihrer Meinung fragen. Jetzt lesen

Termine des Tages

5. bis bis 7. Mai: „Jugend hackt“ - 60 programmierbegeisterte Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren werden „mit Code“ die Welt verbessern. Veranstalter ist das Medienkulturzentrum Dresden Ort: Deutsches Hygiene-Museum Dresden, Lingnerplatz 1, 01069 Dresden. jugendhackt.org/events/dresden

14 Uhr bis 18 Uhr: „Markt der Inklusion“ vor dem Kulturpalast Dresden. Anlass ist der Europäische Protesttag der Menschen mit Behinderungen. www.lag-selbsthilfe-sachsen.de/termine

18 Uhr: 1. Frühlingsfest der Kreishandwerkerschaft Dresden www.handwerk-dresden.de

19 Uhr: Eröffnung der Sonderausstellung „Physik des Lebens“ in den Technischen Sammlungen. Ort: Museum für Wissenschaft und Technik, Junghansstraße 1-3, 01277 Dresden.

Was heute wichtig wird

Verschiedene Brote liegen für eine Brotprüfung bereit. (Archivfoto) © Quelle: Miriam Weber

Heute ist der Tag des Deutschen Brotes. Auch in Dresden wird das wichtige Nahrungsmittel gewürdigt. Der Obermeister der Dresdner Bäckerinnung Rico Uhlig übergibt am Morgen Oberbürgermeister Dirk Hilbert einen Brotkorb. Anschließend beginnt eine Verteilaktion in der Dresdner Innenstadt.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Im Streit mit dem Königshaus: Herzogin Meghan und Prinz Harry. © Quelle: Matt Dunham/Pool AP/dpa

... die Sorgenkinder des britischen Königshauses

Wenn Charles am Wochenende zum britischen König gekrönt wird, schaut alle Welt auf den Monarchen. Doch viele werden auch Prinz Harry im Blick haben, der ohne Meghan anreist. Wie werden die Royals miteinander interagieren, kommt es gar zur Aussöhnung? Eher unwahrscheinlich nach allem, was vorgefallen ist. Eine Bestandsaufnahme des Konflikts. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

Weitere Newsletter aus unserem Netzwerk Hier abonnieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play