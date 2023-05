﻿Dresden will keine Asylbewerber in Marsdorf unterbringen

Ursache ungeklärt

Feuerwehr löscht mehrere Waldbrände in der Dresdner Heide

Am Dienstag kam es in der Dresdner Heide gleich zu mehreren kleinen Waldbränden. Die Feuerwehr löschte Brände an der Küchenbrücke, am Manfred-von-Ardenne-Ring und an der Fischhausstraße.