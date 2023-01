﻿Dresden will Filmnächte am Elbufer um eine Woche verlängern

Eine Verlängerung für Filmnächte rückt näher: Seit Jahren wird über eine Ausdehnung des Events am Elbufer in Dresden diskutiert. Nun könnte es soweit sein.

Roland Kaiser gehört zu den Höhepunkten bei den alljährlichen Filmnächten am Elbufer in Dresden.

Dresden. Die Filmnächte am Elbufer sollen um sieben Veranstaltungstage verlängert werden. Damit könnte am Königsufer künftig im Sommer an 67 Tagen etwas los sein. Die Anzahl der Konzerte soll sich allerdings nicht erhöhen.

Seit Jahren wird über die Verlängerung diskutiert. Die CDU im Stadtrat hatte schon 2018 die Verwaltung zu entsprechenden Verhandlungen mit dem Veranstalter aufgefordert. Die Fraktion strebte seinerzeit auch eine Erhöhung der Zahl der Konzerte an.

Eines der größten Freiluft-Festivals in Deutschland

Die Filmnächte werden zu den größten Freilichtkino-Festivals in Deutschland gezählt. Alljährlich zieht die Veranstaltung Zehntausende Zuschauer an. Zu den Höhepunkten gehören die Konzerte von Roland Kaiser – die „Kaisermania“. Konzertveranstalter und Filmverleiher hätten Interesse an einer Verlängerung, hieß es schon vor Jahren.

Doch die Umstände sind kompliziert. Das Gelände am Königsufer gehört dem Freistaat. Hinter dem Konzertareal sind das sächsische Finanz- und das sächsische Kultusministerium angesiedelt. Den Beamten wurde Kritik an der mit den Konzerten verbundenen Lärmbelastung zugeschrieben.

Frühere Bedenken in der Stadtverwaltung

Auch innerhalb der Stadtverwaltung wurden Konflikte gesehen. Bei einer immer stärkeren Nutzung innerstädtischer Flächen müssten Interessenkonflikte mit Anwohnern und Gewerbetreibenden beachtet werden. Seinerzeit fand am Königsufer unter anderem auch noch der Ski-Weltcup statt, den es inzwischen nicht mehr gibt.

Die Stadtverwaltung hat inzwischen unter anderem Umweltfragen untersucht. „Die Untersuchungen hinsichtlich Immissionsschutz/Lärmschutz, Wasserrecht sowie Naturschutzrecht/Landschaftsschutzgebiet haben abschließend keine Beanstandungen ergeben“, heißt es jetzt einer Vorlage für den Stadtrat.

Schonung der Grünflächen

Als eine Voraussetzung für die Verlängerung galt eine Verkürzung der Auf- und Abbauzeiten für das Festgelände, um die Grünfläche zu schonen. Dafür hat der Veranstalter bereits in der Vergangenheit Fundamente für die Bildwand verbaut. Damit lasse sich die Auf- und Abbauzeit um jeweils drei Tage verkürzen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Die Gebühr für den Veranstalter soll entsprechend der Verlängerung auf 35 143,54 Euro steigen.

In der Zukunft sind weitere Vertragsveränderungen möglich. Um die Konzert- und Filmveranstaltungen auch über 2025 hinaus zu sichern, müssen mit dem Freistaat eine neue Nutzungsvereinbarung abgeschlossen und die Konzessionen für die Film- und Konzertveranstaltungen neu vergeben werden.

Verhandlungen mit Freistaat für Zeit nach 2025

Mit den bisherigen Vereinbarungen ist die Sanierung der Königsufertreppe durch die Landeshauptstadt – weitergegeben an den Veranstalter Pan GmbH – verbunden. Der Freistaat hat erstmals spätestens zum 31. Dezember 2023 ein Kündigungsrecht mit Wirkung zum 31. Dezember 2025. Eine stadtinterne Arbeitsgruppe soll die Anforderungen an Veranstaltungen auf dem Areal festlegen. Auf dieser Grundlage soll dann mit dem Freistaat verhandelt werden.

Die Vorlage zur Verlängerung der Filmnächte soll ab Anfang Februar in den Stadtratsgremien beraten und Ende März vom Stadtrat beschlossen werden.