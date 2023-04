﻿Dresden will Filmnächte am Elbufer neu ausschreiben

Dresden. Es ist das wohl erfolgreichste Open-Air-Kino Deutschlands: Die Filmnächte am Elbufer sind ein Publikumsmagnet, im vergangenen Jahr strömten 273 000 Besucher zu den Konzerten und Filmvorführungen an das Elbufer unterhalb des Finanzministeriums. Veranstalter PAN GmbH hat das Festival in Dresden etabliert. Doch die Stadtverwaltung will die Konzession für die Filmnächte ab 2026 neu ausschreiben.

Verlängerung der Filmnächte prüfen

Es war 2018, da hat der Stadtrat auf Initiative der CDU-Fraktion die Verwaltung damit beauftragt, eine Verlängerung der Filmnächte zu prüfen. „Je mehr Tage, desto geringer wird der Einfluss des Wetters“, erklärte Steffen Kaden, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU, die Intention des Antrags, der eine deutliche Mehrheit im Stadtrat fand.

67 statt 60 Tage sind möglich

Die Mühlen der Verwaltung mahlen langsam, aber stetig. Jetzt liegt den Gremien des Stadtrats ein Beschlussvorschlag vor, nach dem die Filmnächte 67 statt 60 Tage dauern dürfen – erweitert um sieben Filmvorführungen. Das Konzertangebot soll stabil bleiben, es geht um Lärmschutz für die Nachbarschaft. Die Veranstalter sollen eine erhöhte Nutzungsgebühr von 35 143,54 Euro zahlen, heißt es in der Vorlage. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) soll mit dem Freistaat Sachsen verhandeln und die Veranstaltungsflächen am Königsufer langfristig für die Stadt sichern. Die Verträge laufen zwar unbefristet, sind aber zu bestimmten Zeitpunkten kündbar.

Konzessionsvergabe ab 1. Januar 2026

So weit, so gut. In einem vierten Punkt der Vorlage soll der Oberbürgermeister mit der Vorbereitung und Durchführung einer Konzessionsvergabe ab 1. Januar 2026 für die Kino- und Konzertveranstaltungen beauftragt werden. Dazu, heißt es im Kleingedruckten der Vorlage, soll eine stadtinterne Arbeitsgruppe gebildet werden, die Anforderungen, Kriterien und Zielstellungen für die Veranstaltungen auf dem Königsufer festlegt. Auf Grundlage der Resultate sollen die Abstimmungen mit dem Freistaat und die Konzessionsvergabe erfolgen.

Legt sich jemand ins gemachte Bett?

Kaden kann den Plan einer Neuausschreibung nicht nachvollziehen. „Da haben Unternehmer privates Geld investiert, sind enorme wirtschaftliche Risiken eingegangen und bereichern seit 1991 das kulturelle Leben der Stadt. Und jetzt sollen sie der Gefahr ausgesetzt werden, dass sich jemand meistbietend den Zuschlag für ein eingeführtes Produkt sichert, sich also ins gemachte Bett legt“, kritisiert der Christdemokrat. Zudem sehe er die große Gefahr, dass der Veranstalter mit einem „riesigen Blumenstrauß“ an Forderungen konfrontiert werde, wenn in einer Arbeitsgruppe die städtischen Ämter und möglicherweise auch die Stadtratsfraktionen mitsprechen würden.

Punkt vier aus der Vorlage streichen

Das, so Kaden, könne sich zu einem Eingriff in die unternehmerische Freiheit entwickeln. „Die Filmnächte am Elbufer sind ein Erfolgsmodell und brauchen gewiss keine Vorschriften und Belehrungen“, findet der CDU-Politiker. Er will jetzt den Kontakt zu den anderen Stadtratsfraktionen suchen und für die Abstimmung im Stadtrat Punkt vier aus dem Beschlussvorschlag der Verwaltung streichen.

Im Ausschuss für Wirtschaftsförderung fand die Neuausschreibung jüngst mit sieben gegen vier Stimmen eine Mehrheit. Aber da nahmen auch nicht alle Ausschussmitglieder an der Abstimmung teil.