﻿Dresden will Dynamo mit Millionensumme unterstützen

Die Landeshauptstadt Dresden will den Fußballverein Dynamo Dresden in den nächsten Jahren mit einer Millionensumme unterstützen. Eine entsprechende Vereinbarung hat das Rathaus jetzt dem Stadtrat vorgelegt.

Dresden. Die Landeshauptstadt Dresden greift dem Fußballverein Dynamo Dresden in den nächsten beiden Jahren mit einem siebenstelligen Betrag unter die Arme. In diesem Jahr sollen 750.000 Euro an den Verein fließen, im nächsten Jahr 1,5 Millionen Euro und 2024 wieder 750.000 Euro, schlägt die Stadtverwaltung dem Stadtrat vor. Wobei das Geld über Umwege dem Verein zugute kommt und dafür sorgt, dass Dynamo Dresden eine marktübliche Miete für das Rudolf-Harbig-Stadion berechnet wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Betriebsbeihilfe an den Vermieter

Da die öffentliche Hand einen Profiverein, also ein Wirtschaftsunternehmen, nicht direkt unterstützen darf, kann die Stadt keinen Mietzuschuss an Dynamo zahlen. Das Geld geht als Betriebsbeihilfe an den Vermieter Stadion Dresden Projektgesellschaft. Gab es vor zwei Jahren heftige Aufregung im Stadtrat, weil die Beihilfe im ersten Anlauf im Haushalt nicht eingeplant war, so hat die Verwaltung diesmal eine Vereinbarung zwischen der Landeshauptstadt und der Projektgesellschaft ausgearbeitet. Darin wird die Höhe der Zuschüsse geregelt und der Vermieter dazu verpflichtet, eine Instandhaltungsrücklage in Höhe von einer halben Million Euro zu bilden.

1,5 Millionen Euro Miete für die Drittligasaison

Die Projektgesellschaft nutzt die Betriebskostenbeihilfe der Stadt, um die Stadionmiete, die der Verein zu zahlen hat, um den entsprechenden Betrag zu reduzieren. Die Stadt geht davon aus, dass Dynamo Dresden für die Saison 2021/2022 so nur noch eine bereinigte Miete von 2,2 Millionen Euro zahlen muss und für die Drittligasaison 2022/2023 1,5 Millionen Euro, heißt es in der Vorlage. Dies sei eine marktkonforme Miete in der 3. Liga. Allerdings haben die aktuellen Teuerungen und die gestiegenen Betriebskosten noch keine Berücksichtigung in der Rechnung gefunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hoffnung auf Corona-Hilfen

In der Vereinbarung steckt durchaus auch etwas Optimismus: Falls nämlich Bund und Länder noch Corona-Hilfen an die von Geisterspielen gebeutelten Vereine und Stadionbetreiber zahlen sollten, dann soll sich die Projektgesellschaft um diese Zuschüsse bemühen. Diese würden mit der Betriebskostenbeihilfe verrechnet werden, so dass die Stadt weniger Geld überweisen müsste.

Stadtrat muss die Mittel in den Haushalt einstellen

Die 750.000 Euro für dieses Jahr sollen zu einem kleinen Teil – 39.000 Euro – aus dem Budget des Eigenbetriebs Sportstätten kommen. Und zu einem großen Teil aus Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer finanziert werden. Für 2023 und 2024 soll der Eigenbetrieb Sportstätten die Zahlung der Mittel komplett übernehmen – falls der Stadtrat das Geld für Dynamo in den Haushalt einstellt. Die Zahlung des Betriebskostenzuschusses ist an keine Bedingungen geknüpft.

Über die Millionensumme berät jetzt der Sportausschuss, ehe der Vorschlag der Verwaltung am 24. November im Stadtrat zur Abstimmung stehen soll.