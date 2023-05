﻿Dresden will Deutschlandticket für Mitarbeiter auch als Jobticket anbieten

Lothringer Weg

Eichenprozessionsspinner in Blasewitz entdeckt – Feuerwehr sperrt Bereich ab

Passanten hatten am Donnerstag Gespinste des Eichenprozessionsspinners in einem Gebüsch am Lothringer Weg in Blasewitz entdeckt. Die Feuerwehr sperrte den Bereich daraufhin ab.